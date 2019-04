García Egea dice que Puig tiene la Comunitat en "modo avión" y que "València no ha cambiado en cuatro años"

Publicado 17/04/2019 16:02:35 CET

Bonig propone un plan de innovación, ciencia y tecnología en colaboración con universidades y empresas

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que el 'president' y candidato socialista, Ximo Puig, "ha tenido la Comunidad Valenciana en modo avión durante mucho tiempo, copiando a Pedro Sánchez" y la ha dejado "aislada de los grandes sucesos". "Valencia no ha cambiado en nada en estos cuatro años", ha aseverado.

García Egea ha pedido el voto del 28A para el "tándem Pablo Casado-Isabel Bonig", en declaraciones a los medios antes de visitar el Consorcio Especial Valenciano Ciudad de la Innovación en la Universitat Politècnica de València (UPV) junto a la presidenta del PPCV y candidata y otros cargos 'populares'.

Tras destacar la Comunitat como "una tierra importantísima para España", ha lamentado que "Puig la ha tenido aislada de los grandes sucesos e inversiones en otros lugares y en 'modo avión' durante mucho tiempo". "Copiando a Sánchez, que le gusta mucho lo de la aeronáutica pero en ser usuario del sector, no en su desarrollo", ha ironizado sobre el uso del avión oficial por parte del presidente del Gobierno.

Ante esta situación, ha defendido que la Comunitat y València necesitan una renovación: "Llevo viniendo estos años y he visto que en cuatro años no ha cambiado en nada; la ciudad no ha tenido ni un proyecto nuevo que ofrecer a los valencianos renovado y ambicioso, está en el mismo punto que el PP la dejó".

El 'popular' ha sostenido que "hoy, la Comunidad Valenciana no tiene peso en el Gobierno ni capacidad de decisión". "Si gobierna Casado, los presupuestos se negociarán con Bonig; si gobierna Sánchez, con (Arnaldo) Otegi --EH Bildu--, (Quim) Torra --'president' catalán-- y (Carles) Puigdemont --'expresident'--", ha ilustrado.

Ha reivindicado así que la Comunitat "no puede ser el anexo de nadie como intenta Puig y no puede ir mendigando". "Ximo Puig, que puede ser muy valiente en la Comunidad Valenciana, cuando llega a Madrid no se le oye, se calla, es un apéndice de Torra y Puigdemont", ha criticado, para prometer que solo con Casado la Comunitat tendrá "capacidad de decisión".

También ha cargado contra la gestión del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, de quien según él "no se conoce ninguna gestión a favor de la Comunidad Valenciana ni de Valencia".

ASTRONAUTAS Y EXTRATERRESTRES

"Ellos pueden tener algún astronauta e incluso algún extraterrestre; nosotros tenemos personas extraordinarias que conforman las listas, personas que trabajan y viven en Valencia y saben qué necesita la Generalitat y las tres provincias", ha enfatizado.

Por otro lado, ha afeado al resto de partidos que no incluyan "ni una sola mención en sus programas en materia de agua y agricultura y ni una sola de trasvases; y lo que es peor: el programa del PSOE deja claro que quieren acabar con el Tajo-Segura". Ha atacado: "Luego vemos hacerse fotos a PSPV y Compromís con las naranjas en la mano, pero cuando toca votar o hacer un programa lo primero que hacen es cortarle el agua a las naranjas".

García Egea ha llamado así a que "la futura presidenta y alcaldesa" --las candidatas 'populares' Isabel Bonig (Generalitat) y Mª José Català (València)-- a que "den la batalla de las ideas ante estos que dicen que defienden a los pobres y cuando gobiernan se multiplican".

"Que Puig y (Joan) Ribó --alcalde y candidato de Compromís-- se vayan a su casa y dejen paso a dos mujeres que están mejor preparadas que ellos y van a hacer mucho mas por la Comunidad Valenciana y Valencia", ha manifestado.

"NINGÚN ERASMUS A VENEZUELA"

En clave laboral, el secretario del PP ha mostrado el "compromiso inequívoco" del PP con que las empresas puedan recoger el guante de los jóvenes universitarios. Ha puesto como ejemplo que "ningún joven que sale de la Politècnica suele ir a un país donde se aplican políticas de izquierda; no conozco a ninguno que se vaya de Erasmus a Venezuela".

Al respecto, la candidata del PPCV ha prometido impulsar en la Comunitat, si gana el 28A, un plan de ciencia, innovación y tecnología dentro de su apuesta por la "cuarta revolución industrial" colaboración entre la universidad y las empresas, al hilo de los institutos tecnológicos.

Ha recordado su intención de poner en marcha en Alicante un centro de inteligencia artificial liderado por profesores y "gente del mundo del mundo empresarial dispuesta a traer y captar inversión extranjera". Por contra, ha criticado "los chiringuitos que ha creado el Botànic en cuatro años: 12 agencias y entes que cuestan a los valencianos 457 millones de euros".

Bonig también ha puesto el foco en la formación superior con las empresas y en su "apuesta decidida" por la Formación Profesional (FP) Dual, especialmente para trabajadores con una cualificación especial como una salida al paro juvenil de difícil reinserción.

Otra de sus propuestas es "recuperar proyectos del PP" como los bachilleratos de excelencia y los bachilleratos internacionales, con el objetivo de "aprovechar al máximo el potencial de nuestros estudiantes".

A nivel local, Català --exconsellera de Cultura e Investigación-- ha coincidido en que la ciudad genere un "biopolo" de atracción de innovación: "Una Valencia de talento, de gente joven, creadores, con el sistema universitario como un aliado natural que nos convierta en referente para todas España, por clima, ubicación, comunicaciones, y sobre todo por talento y materia gris". "Podemos hacerlo", ha reivindicado.