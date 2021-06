García Egea y Mazón aseguran que el PPCV estará "preparado" si Puig opta por un adelanto electoral en la Comunitat

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el presidente de la Diputación de Alicante y único candidato a presidir el PPCV en el próximo congreso regional, Carlos Mazón, han indicado este jueves que "cuando el 'president' Ximo Puig decida dar la voz a los valencianos, el Partido Popular estará preparado".

Así se han pronunciado ambos ante los medios de comunicación en Alicante al ser preguntados por la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana. "Los vientos de cambio son imparables y nosotros estamos preparados", ha indicado Mazón.

"Quiero darle las gracias al Partido Popular de la Comunitat Valenciana por este ejemplo que han dado a toda España, incluso aquí a todos los partidos de cómo sumar con todos, con un congreso regional que se está desarrollando con un proceso modélico, en el que se está implicando a todos, en el que no se ha preguntado a nadie de dónde viene sino a dónde va", ha afirmado García Egea.

Por ello, ha celebrado "la organización en las tres provincias y también a nivel regional, con Carlos Mazón al frente". "Es evidente que no es una buena noticia para Ximo Puig, pero sí es una excelente noticia para la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

Por último, ha recalcado que "si el PP está fuerte en la Comunitat Valenciana, tendrá por fin de nuevo la voz que merece. Hoy el gobierno mira más a otras regiones en vez de a la valenciana, que está siendo claramente marginada en todos los temas que le preocupan, por lo que necesitamos un gobierno que vuelva aquí a recuperar ese orgullo de pertenencia y de peso político que entonces tuvo y que ahora ha perdido".

Por su parte, Mazón ha resaltado sobre un hipotético adelanto de los comicios regionales, que no es su competencia, pero que están "preparados". "Ya lo he dicho muchas veces, la convocatoria de elecciones la hará el presidente Puig cuando él considere que más le beneficia y no a la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, los vientos de cambio son imparables y nosotros estamos preparados".