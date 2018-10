Gaspar critica las contradicciones de Podem y que busque "sacar el tuit del día" a costa de las Diputaciones

Publicado 20/09/2018 12:41:11 CET

Señala que "no hay competencias innegociables" ni "instituciones sagradas" pero que el debate debe ser "consensuado con los alcaldes"

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha señalado este jueves que "no hay instituciones sagradas" pero ha criticado las "contradicciones" de Podem sobre las corporaciones provinciales y que presente una proposición de ley "sin una reflexión ni una consulta previa" a los alcaldes para sacar "el tuit del día" con lo que, le ha advertido, su propuesta será "flor de un día"

Gaspar, tras una jornada para analizar el modelo de Servicios Sociales 2018 de la corporación con alcaldes y responsables locales, se ha referido así a la proposición de ley para superar el modelo de las Diputaciones Provinciales presentada este jueves por el síndic de Podem, Antonio Estañ, y la diputada Cristina Cabedo.

Al respecto, ha recalcado que "no hay competencias innegociables" ni "instituciones sagradas" pero ha recordado que la diputación es una figura recogida en la Constitución y que cualquier cambio "debe realizarse además con una reflexión y consulta previa a sus usuarios, los alcaldes".

En ese sentido, ha señalado que Podemos "en lugar de calentarse tanto la cabeza con este debate que sin reflexión no lleva a ningún lado" podría haber presentado una propuesta de ley para que la Generalitat valenciana asuma el Hospital Provincial tal como reclama la propia Diputación hace tres años. "Eso sí que es comenzar a vaciar las diputaciones, pero eso que lo hemos pedido no lo hace", ha reprochado.

Del mismo modo, ha criticado "las contradicciones" porque "no se puede pedir vaciar las Diputaciones y crear un servicio de transparencia que cuesta tres millones anuales". "Si se quieran quitar competencia que este servicio lo lleve la Conselleria de Transparencia", ha apuntado.

Por todo, ello ha incidido en que no está en contra de una propuesta de vaciar o transformar las Diputaciones pero "no para sacar un tuit con el que meterse en el día porque las reflexiones no caben en 140 caracteres" y ha criticado que Podamos haya lanzado esta propuesta sin haberse reunido primero con los usuarios de la Diputación, los alcaldes.

De hecho, ha recordado que en su discurso de investidura como presidente de la Diputación ya dijo que "no hay instituciones sagradas" y el debate de su supresión "se puede abrir para cualquiera, hasta para la Corona", pero ha recalcado que las instituciones provinciales están recogidas en la Constitución.

PROPUESTAS REFLEXIONADAS

En esta línea, ha criticado "la moda" de los últimos seis años de hablar de disolver las diputaciones cuando pasa el verano. "No me parece bien", ha apuntado. Por contra, ha defendido lanzar propuestas pero "reflexionadas, pensadas y consensuadas" porque en caso contrario, ha advertido, "lleva a callejones sin salida".

En esta línea, ha subrayado que la solución "no es sí o no" sino "pensar" si hay que suprimir la totalidad de las Diputaciones o si hay que mantenerlas para cubrir unas pocas competencias.

Gaspar ha recordado que, según una encuesta, el 70 por ciento de los alcaldes en Valencia de todos los colores opina que el trabajo que está desarrollando la Diputación es "bueno" porque "ahora se les trata como mayores de edad, las subvenciones están todas regladas y tiene el dinero consignado en los presupuestos en igualdad de condiciones". "Tienen la preocupación de que si no estuviéramos nosotros haciendo esto quién lo haría", ha apostillado.

En cualquier caso, ha apuntado que tiene que seguir la hoja de ruta que se marcaron en el acuerdo de gobierno los cuatro partidos desde su máxima de "simplificación, agilización y modernización" de una entidad que nació en el XIX, cuando no había ninguna institución más, y ahora estamos en el XXI.