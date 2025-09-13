Gaspar (PSPV-PSOE), sobre la ejecución presupuestaria de la Generalitat: "No hace sus deberes"

Archivo - El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en Les Corts, Toni Gaspar, ha denunciado que, con los datos oficiales publicados por la Generalitat sobre la ejecución presupuestaria, "la realidad es que el Consell no está haciendo sus deberes", ya que, "transcurridos siete meses de 2025, solo ha ejecutado uno de cada cinco euros (el 20 por ciento) de la inversión que tiene presupuestada para este año en los capítulo 6 y 7, y solo ha pagado uno de cada diez euros".

En estos términos se ha manifestado Gaspar, en un audio remitido a los medios de comunicación, después de que la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, haya destacado que la ejecución del presupuesto no financiero de la Generalitat a 31 de agosto supera en 1.198 millones de euros a la del año pasado en la misma fecha.

"Ejecutar solo uno de cada cinco euros previstos para invertir y, como dice la Autoridad Fiscal, la previsión de dejar sin gastar casi la mitad de los 2.300 millones que el Gobierno de España facilitó a la Generalitat para la reconstrucción no es otra cosa que ni querer, ni saber, ni poder gestionar bien los recursos de los valencianos", ha señalado Gaspar, para quien "detrás de una ejecución presupuestaria tan baja lo que hay es una mala gestión, una institución parada y, lo que es peor, una Comunitat Valenciana y su gente abandonada".

El portavoz socialista ha censurado que la titular de Hacienda "oculta los datos que no le interesan, pero la realidad es que la ejecución oficial hecha pública por la Conselleria revela que el Consell ha ejecutado hasta el 31 de julio únicamente el 20,3% de las inversiones directas e indirectas (capítulos 6 y 7), frente al 21,5% de julio de 2024, lo que significa más de un punto menos que el año pasado, precisamente en el año de la reconstrucción tras la dana".

"Es muy preocupante que las consellerias con peor ejecución inversora sean la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Emergencias e Interior y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo", ha manifestado.

Sobre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, ha recalcado que "es la de peor ejecución de todo el Consell: solo ha ejecutado el 13% de su presupuesto y solo ha pagado el 10,8%.

Gaspar ha subrayado que estos datos "van en la línea de lo que desveló la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último informe y que supone que el Consell va a dejar de invertir este año casi 1.000 millones de los fondos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Generalitat en 2025 en la Línea Dana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a interés 0% creada especialmente para ello". Y ha añadido: "En 2024 el Consell ya dejó sin usar 400 de los 700 que el Gobierno le había facilitado a través de esa misma línea dana".

"La única garantía de la recuperación de la Comunitat Valenciana es que --'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón dimita, convoque elecciones y los valencianos podamos iniciar una nueva etapa en la que personas competentes y dispuestas a trabajar cojan las riendas de la Generalitat", ha concluido.