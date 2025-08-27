Gastro Cinema enciende sus fogones en Alicante con 12 cortos internacionales y dos películas

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El certamen de cine y gastronomía Gastro Cinema ha presentado más novedades para su séptima edición, en la que el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) será una de sus sedes principales y acogerá las secciones de 'Caviar de cortometrajes' y 'Cine gourmet'. De esta forma, prevé encender sus fogones con 12 cortos internacionales y dos películas.

En estas secciones, "la gastronomía es la protagonista". En la primera, se han seleccionado 12 obras de temática gastronómica entre más de 80 trabajos presentados, ocho de ellos de producción española y el resto procedente de Argentina, China, Ecuador y Colombia.

Las proyecciones tendrán lugar el 21 y 22 de octubre a las 20.00 horas en el MARQ, con entrada libre, bajo previa inscripción a partir del 1 de septiembre en la página web www.gastrocinema.es, según ha informado la organización en un comunicado.

En este contexto, el jurado será el encargado de seleccionar el mejor cortometraje de Gastro Cinema, que se anunciará durante la gala de clausura del festival el 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante. Ese mismo día también se entregará el premio Gastro Cinema de honor y el Gastro Cinema solidario.

Los encargados de determinar este galardón son el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y la directora de Dormir de Cine Alicante, Marta López Larrea.

'CINE GOURMET'

Por otro lado, Gastro Cinema proyectará largometrajes con enfoque en la gastronomía dentro de su apartado 'Cine gourmet'. El 18 de octubre a las 19.00 horas en el MARQ será el turno de la película 'Charlie y la fábrica de chocolate', en la que se podrán degustar los chocolates de Marcos Tonda.

Además, el día 20, a las 20.00 horas, se proyectará la comedia 'Un viaje de diez metros', protagonizada por Helen Mirren, con entrada libre, bajo previa inscripción a partir del 1 de septiembre en la página web.

Gastro Cinema cerrará su programación en las próximas semanas, si bien ha avanzado que contará con catas, degustaciones, talleres infantiles de cocina saludable, presentaciones y charlas, todo ello con el objetivo de "acercar la cultura gastronómica y audiovisual a todos los públicos".

Por su parte, el director del certamen, Vicente Seva, ha señalado que "un año más se unen el cine y la gastronomía para ofrecer una semana de cultura y tradición en Alicante". "Películas maridadas con los mejores vinos o productos, concurso de cortometrajes, presentaciones, charlas y una extensa agenda de actividades para ofrecer ocio, cultura, y sabor, además de promocionar los restaurantes y lo mejor de nuestra gastronomía", ha añadido.

Esta propuesta cultural cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante y otras empresas colaboradoras.