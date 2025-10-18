La Generalitat apoya al sector editorial valenciano en la Feria internacional del Libro de Frankfurt - GVA

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo participa en la 76ª edición de la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania) con el objetivo de fortalecer la presencia de la industria editorial valenciana en los mercados internacionales.

En esta edición, que se celebra del 15 al 19 de octubre, participan 10 editoriales valencianas: Algar Editorial, Andana Editorial, Ediciones Babylon, Editorial Pre-Textos, Fandogamia Editorial, Grupo Editorial Sargantana, Litera Libros, Media Vaca, Publicaciones de la Universitat de València y Savanna Books, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

La presencia de la Generalitat en Frankfurt forma parte internacionalización del sector editorial valenciano, que ha llevado a las editoriales locales a estar presentes en eventos de relevancia mundial como el Festival Internacional de Cómic de Angoulême (Francia), la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia (Italia), el Salón Internacional del Libro LIBER (Madrid) y, finalmente, la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania).

Organizada por la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, la Feria del Libro de Frankfurt reunió el año pasado a editores, libreros, distribuidores, diseñadores gráficos, agentes literarios, ilustradores, traductores, imprentas e intermediarios del sector, con más de 4.300 empresas expositoras y más de 230.000 visitantes.

La feria está considerada como la plataforma comercial "más importante" del mundo editorial y, durante su celebración, se firman aproximadamente el 80 por ciento de los contratos anuales de derechos de autor a nivel global.

Entre las cerca de 3.000 actividades organizadas se incluyen mesas redondas, lecturas, debates y exhibiciones centradas en la literatura, los escritores y los lectores.