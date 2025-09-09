La Generalitat aprobará una partida extraordinaria para reparar infraestructuras dañadas por la lluvia en la Vega Baja

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, visita Callosa de Segura (Alicante), donde varias estructuras municipales han quedado dañadas a consecuencia del reventón térmico - GVA

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Ejecutivo valenciano aprobará una partida extraordinaria para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el temporal de lluvia y viento en los municipios de la Vega Baja alicantina.

El jefe del Consell ha visitado el municipio de Callosa de Segura donde varias estructuras municipales, como la cubierta del centro deportivo, han quedado dañadas a consecuencia del reventón térmico, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

El 'president' ha trasladado el "compromiso" del Consell por apoyar a los municipios una vez realizada una evaluación de daños por parte de los ayuntamientos de las infraestructuras damnificadas.

En la visita, Mazón ha estado acompañado por la alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna.