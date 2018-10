La Generalitat asegura que el desempleo "experimenta la mejor evolución en un mes de agosto desde 1997"

Actualizado 02/09/2011 16:29:21 CET

Johnson reconoce que las cifras "no son buenas" pero dice que "no son las peores" y asegura que el Consell seguirá trabajando por el empleo

VALENCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Formación y Empleo, Román Ceballos, ha afirmado este viernes que el paro en el mes de agosto se ha incrementado en la Comunitat Valenciana en un 1,56 por ciento, --7.952 personas--, "lo que supone el mejor dato experimentado en un mes de agosto desde el año 2005, y en términos relativos desde 1997".

Según ha señalado Ceballos en un comunicado, las cifras sitúan a la valenciana "entre las seis comunidades autónomas con mejor comportamiento anual" y ha considerado que, de esta forma, se confirma que la Comunitat "está haciendo sus deberes, y que el apoyo del Consell a la actividad económica con el fin de reducir el desempleo está siendo efectivo".

Para el secretario autonómico, "se trata del mejor dato del mes de agosto de los últimos seis años y la mejor tasa de variación de los últimos 14", a pesar de que se haya producido un incremento del desempleo "en sintonía con el resto de España, que históricamente se experimenta en el mes de agosto, vinculado a la no renovación de los contratos temporales y a la menor actividad empresarial derivada de las vacaciones".

Ceballos ha valorado la evolución interanual del desempleo en la Comunitat, pese a los datos de agosto, y ha subrayado que "mientras haya un solo parado en la Comunitat Valenciana, las políticas activas dirigidas a la creación de empleo van a seguir siendo una de las prioridades máximas de este Consell".

Asimismo, el secretario autonómico se ha referido a la "consolidación" de la tendencia a la baja del desempleo en la industria y la construcción desde septiembre de 2010, así como el descenso del desempleo en el colectivo de los jóvenes menores de 25 años, y en el de demandantes sin empleo anterior.

De acuerdo con valores anuales, según la Generalitat, "se comprueba que durante el último año el desempleo ha crecido en la Comunitat Valenciana un 4,18 por ciento (20.778 personas), dato que sitúa esta autonomía entre las seis con mejor comportamiento anual".

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración reflejan que el número de afiliaciones se sitúa en agosto en 1.660.093, un 1,22 por ciento menos respecto al mes anterior (-20.507 afiliados), "del mismo modo que sucede en el conjunto de España (-0,78 por ciento)".

Respecto al año anterior, la reducción del número de afiliaciones es del -1,34 por ciento (-22.588 afiliaciones), reducción similar a la media española (-1,22 por ciento). En relación con el número de contratos de trabajo celebrados en agosto en la Comunitat, ascendió a 92.373, lo que supone un descenso respecto a julio (-42.702 contratos, -31,6 por ciento), que respecto a las contrataciones realizadas el año pasado en las mismas fechas representa un aumento del 3,46 por ciento (3.085 contrataciones más).

Por su parte, la portavoz del Consell, Lola Johnson, ha reconocido que "después de cuatro meses de datos muy positivos", los datos del paro correspondientes al mes de agosto "no son buenos" aunque, "en términos absolutos es verdad que son unos datos de los últimos años quizá los mejores", ha matizado. Así, ha señalado que las cifras "no son buenas" pero tampoco "no son las peores".

En cualquier caso, ha garantizado que "mientras haya un solo parado en la Comunitat Valenciana" la Generalitat "no va a dejar de impulsar y de trabajar" en todas aquellas acciones encaminadas tanto al "fomento del empleo directamente" como a mejorar la posición de las empresas valencianas dentro y fuera de la Comunitat y de España con el objetivo de que "eso redunde en una economía mucho más activa que permita crear empleo". De este modo, continuará con su "política de ayudas y subvenciones a pequeñas empresas y sectores productivos", ha concluido.