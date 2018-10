La Generalitat asegura que seguirá "defendiendo el derecho a una vivienda digna" tras la sentencia del TC

Publicado 13/07/2018 20:03:44 CET

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda, Mª José Salvador, ha asegurado que el Consell seguirá "defendiendo el derecho a una vivienda digna de todos los valencianos", tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales varios artículos de la Ley valenciana por la Función Social de la Vivienda al invadir competencias del Estado. "Esta sentencia no es más que la herencia en diferido del anterior Gobierno", ha subrayado.

El anterior Ejecutivo del PP aprobó en noviembre el acuerdo para solicitar al entonces presidente, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. En un primer momento, el TC suspendió la aplicación de parte del articulado, y en marzo la levantó en la mayor parte de los artículos.

Ahora, en una resolución de 5 de julio, el Constitucional declara la inconstitucionalidad de parte de la norma, según ha adelantado este viernes À Punt y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press. Entre los apartados que tumba el órgano judicial están los que regulan la expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria, que trataban de cubrir la necesidad de viviendas de personas en circunstancias de emergencia social.

Después de conocer la sentencia, Salvador ha lamentado en un comunicado "la herencia en diferido que deja el anterior Ejecutivo central a todos los valencianos en relación a nuestro derecho a una vivienda digna".

"Estamos en el lado correcto de la historia y, a pesar del PP, de la sentencia y del Gobierno de Rajoy, desde el Consell seguiremos defendiendo el derecho a una vivienda digna de todos los valencianos y no vamos a dejar de luchar por ellos", ha aseverado.

La titular de Vivienda ha subrayado que la norma recoge "un derecho nuclear para el Gobierno valenciano", por lo que no entienden "la obcecación del anterior Ejecutivo por recurrir una ley tan importante y tan sensible como la de la Función Social de la Vivienda". Ha remarcado al respecto que "no se recurrió de oficio, sino que el recurso fue interpuesto por el propio gobierno retrógrado que dirigía Mariano Rajoy".

"Esta ley no quería más que reconocer el derecho a un techo y a una vivienda digna a todos los valencianos, movilizando todos los recursos que tuviésemos a nuestro alcance y dentro de nuestras competencias", ha enfatizado.

"ALEJA" A LA COMUNITAT DEL ÁMBITO EUROPEO

Por todo ello, Salvador ve la decisión del TC como "un paso atrás" que "aleja" a la Comunitat del ámbito internacional y europeo, donde ha recordado que "tanto en la Declaración Internacional de Derechos Económicos y Sociales como en la de Naciones Unidas reconocen el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".

En cualquier caso, ha insistido: "Vamos a seguir luchando por este derecho con todos nuestros medios y con todos nuestros recursos y hoy más que nunca", y ha recordado que la normativa contaba con "todos los informes preceptivos favorables".