La Generalitat clausura el punto de acopio de escombros de Picanya tras retirar 29.100 toneladas de residuos

Punto de acopio de escombros de Picanya - GVA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha clausurado el punto de acopio de escombros de Picanya (Valencia) tras completar la retirada de más de 4.100 toneladas de residuos procedentes de las obras de reconstrucción posteriores a las riadas del pasado 29 de octubre. Con esta actuación, el Consell avanza en la recuperación de las zonas afectadas y reafirma su papel como apoyo clave para municipios damnificados como Picanya, donde el plan se da por finalizado tras retirar 29.100 toneladas desde finales de 2024.

El comisionado para la Recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida, ha visitado el municipio con motivo del cierre de esta instalación y ha destacado que la Generalitat "continúa liderando con firmeza la reconstrucción, consolidándose como un aliado estratégico para muchas localidades que sufrieron los efectos de la dana".

La actuación en Picanya se enmarca en el plan autonómico de apoyo a los ayuntamientos, puesto en marcha ante la imposibilidad de los consistorios de asumir los elevados costes de limpieza. En primer lugar, se activó una primera fase de retirada de residuos generados con las riadas y, posteriormente, una para los escombros generados durante la reconstrucción, recuerda la Administración autonómica a través de un comunicado.

En este sentido, Mérida ha explicado que "la Generalitat ha ampliado este plan inicial y ha salido al rescate de los municipios afectados, gestionando una nueva tanda de residuos derivados del proceso de reconstrucción".

En esta segunda fase participan 19 municipios y cuenta con una inversión de 40 millones de euros por parte de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Esta cantidad se suma a los 224 millones de euros que la Generalitat ha destinado a la retirada de más de un millón de toneladas de residuos tras las riadas en el conjunto de localidades afectadas, garantizando su tratamiento adecuado y contribuyendo a la recuperación de la normalidad.

En el caso concreto de Picanya, la Generalitat ha invertido 6,35 millones de euros en el dispositivo de gestión de residuos voluminosos, de los cuales 6,1 millones se han destinado a la retirada de más de 25.000 toneladas en todo el municipio y 275.000 euros al vaciado y limpieza de los puntos de acopio donde se han acumulado 4.100 toneladas.

Mérida ha señalado que, a partir de ahora, "lo importante es que el ayuntamiento realice un seguimiento y también un proceso educativo a toda la población para que todos los residuos que se generen desde este momento se traten conforme a los sistemas adecuados que se establecen tanto por la Generalitat como por el Gobierno de España".

Al nuevo plan que ha permitido retirar escombros de la reconstrucción se han sumado las poblaciones de Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. En estos momentos, se ha finalizado la retirada de estos residuos en 12 municipios, lo que supone el 63 por ciento del total, y quedan pendientes siete localidades.

Para llevar a cabo los trabajos de tratamiento y disposición de residuos la Generalitat ha contado con las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que ha permitido agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz. Una vez finalizadas estas actuaciones, los consistorios vuelven a asumir de forma directa la gestión de los residuos municipales.

INVERSIONES EN PICANYA

En el marco del Plan Endavant activado tras las riadas, la Generalitat ha destinado más de 50 millones de euros a actuaciones directas en Picanya, que incluyen la retirada de escombros y limpieza del punto de acopio, la reconstrucción del colector Torrent-Picanya, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), la reparación de caminos rurales, trabajos de limpieza en viviendas, actuaciones en centros educativos y ayudas directas a la ciudadanía.

A estas inversiones se suman actuaciones de carácter indirecto que benefician al municipio, como los 140 millones de euros destinados a la recuperación de Metrovalencia.