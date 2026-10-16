La Generalitat convoca el concurso para reconocer los dos municipios que serán Capital Cultural Valenciana 2026

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado el concurso para el reconocimiento de Capital Cultural Valenciana correspondiente al año 2026. La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla dos modalidades: una para municipios con menos de 5.000 habitantes y otra para localidades con una población superior a los 5.000 habitantes.

Con esta distinción, la Generalitat pretende favorecer el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad, reforzar la participación de los municipios en la vida cultural valenciana y contribuir al equilibrio territorial mediante la descentralización de actividades culturales, tal como ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

Los ayuntamientos interesados en participar deberán presentar, antes del 30 de octubre, un proyecto de capitalidad cultural que incluya una descripción del municipio y su patrimonio cultural, el número de habitantes empadronados, la inversión cultural realizada en los últimos cinco ejercicios presupuestarios, una descripción de las infraestructuras culturales públicas y privadas existentes y una relación de las asociaciones culturales presentes en la localidad.

Asimismo, deberán incorporar un proyecto de actividades culturales previstas para 2026, así como el plan de promoción y difusión de la capitalidad cultural, y un análisis de la incidencia social de la celebración de la capitalidad sobre el municipio y la comarca. Además, será necesario detallar los criterios e instrumentos previstos para garantizar la participación de los colectivos de población más vulnerables.

La documentación deberá presentarse por vía telemática a través del procedimiento específico habilitado en el portal de la Generalitat.

Las localidades seleccionadas podrán utilizar el sello distintivo de Capital Cultural Valenciana durante el año 2026 y contarán con acciones de promoción institucional por parte de la Generalitat. Además, serán sede de, al menos, una exposición, una propuesta escénica y un congreso o encuentro organizado por la Administración autonómica