La Generalitat destaca que la Comunitat Valenciana lidera la reducción del paro en España en septiembre

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado este jueves las cifras de paro registrado del mes de septiembre hechas públicas por el Ministerio de Trabajo, que reflejan una disminución de 2.739 personas desempleadas en la Comunitat Valenciana, que lidera la bajada del desempleo en el conjunto del país y concentra la mitad de ese descenso.

Galvañ ha expresado en un comunicado la "satisfacción" del Consell "por unas cifras que vuelven a manifestar el buen comportamiento del mercado laboral valenciano y de nuestros sectores económicos que siguen generando puestos de trabajo".

Así, ha destacado que "la Comunitat Valenciana concentra la mitad de la reducción del paro en España durante septiembre" porque la reducción mensual del paro representa el 50 por ciento de la reducción total de España (-4.846, -0,2%).

"Estamos asistiendo a la cifra de parados más baja de un mes de septiembre desde 2007", ha expresado Antonio Galvañ, que ha subrayado que hoy hay 20.500 parados menos que hace un año, el 6,5% menos. Además, ha remarcado que la Comunitat Valenciana es la tercera en descenso mensual del paro en septiembre y la segunda en descenso anual del paro, detrás de Andalucía.

El también director general de Labora ha destacado especialmente la reducción del paro entre la juventud valenciana, uno de los colectivos prioritarios del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Así, ha señalado que la Comunitat Valenciana continúa liderando el descenso anual del paro juvenil (-2.799, -13,5%) por tercer mes consecutivo.

En este sentido, ha puesto en valor las políticas activas puestas en marcha por Labora para favorecer la empleabilidad de las personas más jóvenes, como las Escuelas Taller. "Hay 2.800 jóvenes parados menos que hace un año, un 13,5% menos", ha añadido Galvañ.

Asimismo, ha hecho hincapié en que este mes se ha reducido más el paro entre las mujeres ya que de los 294.015 desempleados registrados en septiembre, 179.998 fueron mujeres, 1.743 menos (-1%) y 114.017, hombres (-0,9%).

De este modo, la Comunitat Valenciana es la tercera en reducción mensual del paro femenino (-1.743), lo que representa el 60% del total de la reducción a nivel nacional (-2.827). Galvañ ha subrayado, en este sentido, que todas las políticas de fomento de empleo apoyan de manera transversal la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo.

En cuanto a los sectores económicos, el descenso del paro del mes de septiembre se ha producido principalmente en el sector educativo y en la construcción. El responsable de Empleo ha hecho hincapié especialmente en este último, ya que la Comunitat Valenciana lidera el aumento anual de contratos en este sector en España con 1.695.

Por último, el secretario autonómico ha valorado los datos de afiliación a la Seguridad Social que suma 3.123 nuevas afiliaciones este mes. En este sentido, ha resaltado que "la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento anual porcentual de afiliados en la Seguridad Social en España con un +3,4%".