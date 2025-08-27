La Generalitat destina 1,85 millones a reparar la sede judicial de Catarroja, "devastada" en la dana

Los cinco juzgados están plenamente operativos en su localidad tras su traslado temporal a la Ciudad de la Justicia de València

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha destinado 1,85 millones de euros a la reparación de la sede judicial de Catarroja (Valencia), un Palacio de Justicia que quedó "prácticamente devastado" en la dana del 29 de octubre. La intervención ha permitido que los cinco juzgados del municipio ya estén "plenamente operativos" en su localidad de origen tras haber sido trasladados temporalmente desde noviembre a agosto a la Ciudad de la Justicia de València.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, que ha visitado la nueva sede acompañada de la directora general de Justicia, María José Adalid, y el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler, se ha reunido con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá Fernández.

"Con el regreso a Catarroja de sus cinco juzgados, la administración de Justicia regresa al punto sobre el que tiene jurisdicción y se acerca a la ciudadanía a la que se debe, pues la proximidad es clave en la prestación de este servicio. Con este traslado, damos un paso más en el proceso de reconstrucción, avanzando hacia la normalidad", ha asegurado Martínez en un comunicado.

Durante su visita, Martínez ha podido conocer las impresiones y necesidades de los profesionales que trabajan en la sede y ha podido comprobar de primera mano cómo los cinco juzgados, el Servicio Común de Asuntos Generales, el equipo dana, el médico forense, el Registro Civil y el equipo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, están ya "perfectamente instalados" en la nueva sede.

DEMOLICIÓN Y OBRAS

Los trabajos ejecutados han contemplado la demolición de los elementos dañados y la reposición de elementos de compartimentación y acabado, así como instalaciones, para devolver la sede judicial a un estado que permita su funcionamiento normal. Tras los trabajos previos de retirada de agua y lodo, retirada de mobiliario y materiales dañados, y la limpieza y ventilación de los espacios, se ha realizado la demolición integral de lo existente en sótano y el secado del vaso del edificio.

Posteriormente, se ha ejecutado de nuevo la compartimentación de los espacios de sótano. En cuanto a los distintos revestimientos afectados, se ha renovado completamente los acabados de suelo y paredes en sótano, así como los afectados en planta baja, incluyendo los revestimientos de paramentos y tarimas en salas de vistas.

También se ha actuado sobre los aseos de planta baja y sótano, renovando revestimientos y aparatos sanitarios. Asimismo, se han sustituido las carpinterías afectadas, tanto interiores como exteriores y se ha renovado la totalidad de las instalaciones existentes en sótano, así como las afectadas en planta baja y planta primera, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, el grupo de presión, el de bombeo, el ascensor, la instalación de baja tensión, iluminación, climatización, ventilación, protección contra incendios, sistema anti-intrusión, voz y datos.

En el exterior del edificio se han realizado trabajos de limpieza y reposición de acabados tanto en pavimentos como en los revestimientos de fachada y carpinterías.

Por otro lado, y en base a un contrato previo a la riada, se están acometiendo unas mejoras para hacer esta sede más accesible y permitir su uso en condiciones de seguridad y de forma autónoma a personas con discapacidad, mediante elementos destinados a personas que presentan dificultades motoras, auditivas y visuales.

Esta actuación previa también ha permitido adaptar la sede a la nueva organización de oficina judicial prevista en la Ley 1/25, y por tanto, aunque el traslado esté organizado por Juzgados, en la nueva sede la distribución prevista sigue el modelo de un Servicio Común General (SCG), ubicado en planta primera y un Servicio Común de Tramitación (SCT) en planta segunda; las Letrada Directoras del SCT y del SCG han asignado por números de puestos de trabajo, los funcionarios que trabajaran en cada uno de estos servicios, para facilitar el montaje de cada puesto de trabajo en la nueva sede.

En este sentido, los puntos de atención al público del registro civil, decanato y servicio común de la planta baja, así como los de la planta primera y segunda, correspondientes a los juzgados, se han adaptado con mostradores accesibles y bucles magnéticos.

También se han instalado estos bucles magnéticos en las salas de vistas, salas multiusos y ascensores, y se van a adaptar los aseos del edificio con servicios higiénicos accesibles.

Otros elementos incluidos en esta actuación son la señalización horizontal mediante encaminamiento en pavimento desde la puerta de acceso hasta los mostradores accesibles en planta baja y la señalización vertical mediante cartelería accesible en braille y alto relieve en toda la sede. Además, con esta actuación se ha incluido una sala de lactancia en la planta baja.