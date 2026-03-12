La Generalitat destinará 3,5 millones al corredor verde del Montnegre para "reforzar la protección frente a riadas"

Recreación del futuro corredor verde del Montnegre - GVA

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana destinará 3,5 millones de euros a ejecutar el proyecto de la Diputación de Alicante que contempla la creación de un corredor verde de 20 kilómetros en el río Montnegre. La primera actuación prevista es la restauración del cauce a través de una encomienda a Tragsa, una iniciativa que se espera desarrollar a finales de 2026 o principios de 2027. Con ello, se pretende "reforzar la protección frente a riadas" ante los "riesgos" climáticos actuales.

Así lo ha trasladado este miércoles el comisionado para la Recuperación de la administración autonómica, Raúl Mérida, en una rueda de prensa ofrecida en la Diputación, donde ha mantenido una reunión con la vicepresidenta primera de la institución provincial y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y alcaldes de municipios por los que transcurre este río, para abordar esta actuación "estratégica". Comenzará en Tibi y acabará en El Campello, por donde transcurre el cauce del Montnegre.

"Nos prepara para que si en un futuro volviera a suceder una dana o volvieran a haber lluvias importantes, podamos reducir el riesgo de inundación", ha manifestado Mérida, quien ha resaltado la "máxima que a partir de ahora va a afectar a cualquier infraestructura verde" que se ponga en marcha, para atender a la "protección" del territorio y la ciudadanía.

Sobre la financiación del proyecto, ha apuntado: "Durante el año 2026 iniciamos ya lo que es la ejecución de la primera fase de esta estructura con una inversión de tres millones y medio de euros. Son 20 kilómetros de recorrido".

Del mismo modo, ha indicado que esa cuantía procede "directamente" del Comisionado para la Recuperación, adscrito a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y que el resto del dinero, que servirá "para ir completando las siguientes fases" del corredor verde del Montnegre, también lo aportará la Generalitat, "con independencia" de que la administración autonómica "a su vez" vaya solicitando ayudas, como fondos europeos.

ACTUACIONES

Mérida ha concretado que "durante este año" hay previstas actuaciones "en todos los municipios" sobre los que se proyecta esta infraestructura, que contempla zonas de laminación de agua y de lagunación y realizar "una limpieza de especies invasoras", de las que la caña es la "principal", aunque "hay otras".

También se pondrán en marcha "sistemas y medios para que no vuelva a crecer la caña", si bien este es un trabajo que "se alarga en el tiempo", pues para "retirar" esta especie "se coloca una tela geotextil" que debe permanecer "durante al menos 20 meses".

Además, se rehabilitarán caminos para que los ciudadanos puedan ver la "evolución de la obra" y "puedan empezar a disfrutar" del corredor. Del mismo modo, se implantarán "zonas de sombra y protección" en el recorrido y se crearán "itinerarios hipoalergénicos para personas que tengan problemas de alergias".

Este corredor también parte, según Mérida, de un "concepto metropolitano", es decir, que "no" solo tendrá en cuenta las "grandes urbes", como es el caso de Alicante, sino también "los municipios que hay alrededor", algo "fundamental para el futuro".

Preguntado por la capacidad del drenaje de este corredor verde, Mérida ha afirmado que esta "depende del área" y, además, ha insistido en que el medio ambiente es un "equilibrio", porque al hacer una actuación en El Campello eso puede afectar a Tibi, "que es donde empieza el corredor verde".

"BASADO" EN PROYECTOS PREVISTOS EN VALENCIA

Mérida ha asegurado que el proyecto del corredor verde del Montnegre está "basado" también en los parques inundables proyectados en el área metropolitana de Valencia tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 230 personas. Estos espacios, a su vez, tienen inspiración en algunos de Alicante, como por ejemplo La Marjal, según ha aseverado.

"Cuando me nombraron comisionado para la Recuperación de la Comunitat Valenciana, inmediatamente buscamos proyectos que fueran estratégicos en cada una de las provincias, precisamente a raíz de lo que había sucedido el 29 de octubre del 2024, que aquí, además, ya se había producido también con la dana en 2019 en la zona de la Vega Baja, principalmente en Orihuela", ha manifestado.

En este sentido, Mérida ha aseverado que el Comisionado para la Recuperación prevé "actuaciones tanto en Alicante como en Castellón", aunque sobre todo y "evidentemente" en la zona afectada por la dana en Valencia.

"RIESGOS" CLIMÁTICOS

Según el representante del Consell, los "riesgos a los que se enfrenta" el espacio en el que se ha proyectado el corredor del Montnegre reflejan la "situación" que se vive en la actualidad, con un mar Mediterráneo que tiene "una temperatura muy alta", algo que "está condicionando la climatología de todo el entorno", y con veranos que son "cada vez más calurosos y más alargados en el tiempo".

El comisionado ha afirmado que los alcaldes de esta zona de Alicante están "muy contentos con que este proyecto se haga realidad". "Creo que tiene una incidencia muy directa en cada uno de los municipios. Va a ser un proyecto del que van a disfrutar todos los ciudadanos", ha apostillado.

Mérida, quien ha destacado la colaboración de la Generalitat y la Diputación de Alicante "desde el primer momento" para "estar al lado de los municipios", ha remarcado que "la naturaleza no es un lugar aislado" ni un "espacio acotado".

El comisionado para la Recuperación y la vicepresidenta primera de la Diputación han mantenido una reunión de trabajo con alcaldes de los municipios por los que transcurre este río. En concreto, con José Luis Candela, de Tibi; Isabel López, de Xixona; Rafael García, de Mutxamel, y Juanjo Berenguer, de El Campello. También con representantes de los ayuntamientos de Alicante y de Sant Joan d'Alacant.

Desde el Consell han señalado que al encuentro, en el que se han expuesto las líneas maestras del proyecto y en el que los representantes municipales han tenido la oportunidad de hacer sus aportaciones, ha asistido también la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo.