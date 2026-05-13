Generalitat y Diputació de València destinarán 51 millones para construir o modernizar 77 depuradoras en 13 comarcas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante la firma de un acuerdo de cooperación para transformar el parque de depuradoras, en La Beneficència, a 13 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Diputació de València han firmado un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en esta provincia, con una inversión superior a los 51 millones de euros y que comprende actuaciones en un total de 77 depuradoras en 13 comarcas valencianas: la modernización de 62 instalaciones y la construcción de 15 nuevas.

El documento lo han suscrito el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, en un acto celebrado este miércoles en el centro cultural La Beneficència de València, en el que se han repasado los trabajos previstos en las 77 estaciones de depuración y al que también ha asistido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.

De un lado, la EPSAR financiará hasta 44,97 millones de euros y la Diputació aportará un máximo de 6,52 millones. Por anualidades, la inversión de 51,49 millones se distribuye en 5,61 en 2026, 22,25 en 2027, 16,71 en 2028 y 6,91 en 2029.

La modernización en depuradoras prevé ocho instalaciones en la Ribera Alta y tres en la Ribera Baixa, 10 de la Vall d'Albaida, ocho en la Safor y la plana Utiel-Requena, siete en la Serranía, seis en la Costera, cinco en la Canal, la hoya de Buñol y el Valle de Ayora, tres en el Rincón, y dos en el Camp de Túria y el Camp de Morvedre.

Los trabajos consistirán en la instalación de maquinaria electromecánica para mejorar los procesos de depuración, desinfección y gestión de lodos, para ahorrar así energía, y la sustitución de cuadros eléctricos, bombas de elevación, turbinas, laberintos de desinfección y tecnología antiatasco.

ACTUACIONES

Entre las nuevas actuaciones incluidas en el acuerdo se encuentran ocho depuradoras que forman parte del plan de obras de la EPSAR: Andilla, Almiserà-Llocnou de Sant Jeroni, Requena, Puebla de San Miguel, Alpuente, Albaida, Gavarda y Sot de Chera. Y otras siete serán de nueva construcción determinadas por la propia Diputació: Simat de la Valldigna, Montserrat, Montroi, Alzira, Godelleta-Loma de los Caballeros, Genovés y Calles.

En total, 15 nuevas estaciones con un coste previsto de 36 millones de euros. El resto, hasta los 51 millones de euros, está destinado a actuaciones pendientes del anterior convenio y proyectos de obra y dirección de obra.

La firma del acuerdo de cooperación entre la Generalitat y la Diputación ha servido de apertura a la jornada técnica 'La gestión del ciclo integral del agua en la provincia de Valencia. Retos y oportunidades', que se celebra en la matinal del miércoles en la sala Alfons el Magnànim de La Beneficència.

LLORCA REIVINDICA LA "POLÍTICA ÚTIL"

Entre las intervenciones, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la firma de este convenio como parte de la "política útil" que desarrolla el Consell, basada en el "diálogo y el entendimiento", y que a su juicio es "la única forma que existe de ser eficaces y eficientes". También ha señalado que instalaciones como las depuradoras no generan "ese interés informativo de un día" como otras como un colegio, un parque o una casa de la cultura, pero sí "un interés de por vida para mantener la subsistencia de los municipios".

Al margen de este convenio, ha destacado que la Generalitat ha impulsado acuerdos similares con las diputaciones de Alicante y Castellón, que contemplan una inversión de 15,53 millones de euros y de más de 20 millones, respectivamente. Y ha resaltado que, pese a los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024, el Consell no ha utilizado esta situación de "excusa" y ha seguido sacando adelante proyectos como este.

En este contexto, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana es la región que más reutiliza el agua de España, concretamente un 43 por ciento del total nacional, y ha puesto en valor que es un "modelo a seguir en toda Europa", por lo que ha abogado por seguir trabajando en esa línea para "mejorar la vida de los valencianos".

MOMPÓ ABOGA POR "APOSTAR POR LO INVISIBLE"

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reivindicado la política que va "más allá de un gesto visible o un anuncio para llenar páginas" y ha exigido "valentía" para "apostar por lo invisible", como son estas instalaciones. "De eso depende nuestro día a día", ha aseverado.

Además, ha señalado que este convenio "no solo habla de depuradoras, sino de una manera de entender lo público", al tiempo que ha incidido en la "responsabilidad compartida" y en la obligación de las Administraciones de "anticiparnos a los problemas en vez de limitarnos a reaccionar cuando es demasiado tarde".

Mompó ha afirmado que las inversiones en estas instalaciones son "fundamentales para el futuro de nuestros pueblos" y ha valorado que las mismas permitirán afrontar actuaciones que los ayuntamientos con fondos propios "nunca podrían haber asumido". También ha abordado que fomentan la "igualdad entre territorios" y la cohesión territorial y ha reivindicado: "No pueden haber valencianos de primera y de segunda dependiendo del lugar donde vivan".

Asimismo, ha puesto en valor que el convenio entre la Generalitat y la Diputació ha sido posible porque las dos han tenido "voluntad de entenderse" y han demostrado "lealtad institucional": "Dos administraciones diferentes han decidido colaborar en lugar de competir, eso debería ser lo normal pero no es así".

Finalmente, la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, ha incidido también en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de los servicios esenciales "con independencia del tamaño de los municipios" y ha puesto la firma de este convenio como ejemplo de "cooperación institucional": "Los retos de esta magnitud exigen respuestas compartidas y coordinadas".