La Generalitat y las diputaciones ponen en común su hoja de ruta para coordinarse: "Los ciudadanos quieren soluciones"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (2i), tras una reunión con los presidente de las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante, a 26 de enero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este lunes sendas reuniones con los presidentes de las tres diputaciones provinciales, en las que han coordinado su hoja de ruta con el propósito de "trabajar en lo que verdaderamente importa, que es solucionar la vida o mejorar la vida de todos los ciudadanos" de la Comunitat Valenciana, y han abordado cuestiones como el agua, las infraestructuras, la sanidad o las señas de identidad.

Llorca, que ha reivindicado que "los ciudadanos quieren soluciones", se ha reunido en el Palau de la Generalitat en primer lugar con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, seguidamente con la de Castellón, Marta Barrachina, y finalmente con el de Alicante, Toni Pérez.

De un lado, Mompó ha agradecido la "predisposición" de Llorca para convocarle a una reunión con el objetivo de hablar "del día a día" de la provincia y de los "problemas del territorio", algunos de los cuales "los llevamos arrastrando desde hace tiempo". Una de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa es la necesidad de que el Hospital General se integre en la red de la Generalitat.

Al respecto, se ha mostrado consciente de la "prisa" y por ello Diputación y Generalitat han marcado un calendario en el que ambas instituciones están "de acuerdo". No obstante, la Administración autonómica esgrime que faltan "algunos ajustes" en materia de financiación, pero ha mostrado la voluntad de que el General forme parte de la red autonómica, entre otras cosas, por "sentido común".

Por otro lado, ha informado de que también han tratado cuestiones como los barrancos, un aspecto en el que la provincia de Valencia arrastra "muchos problemas" a causa de "lo que no hace y tendría que hacer" la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). No obstante, ha valorado la creación de la comisión mixta por parte del Gobierno central al ser un instrumento en el que hablar "todas las partes".

Llorca y Mompó también han hablado sobre la atención primaria en zonas rurales, "las que más problemas tienen", y han celebrado que el nuevo decreto aprobado la pasada semana por el Consell incluya medidas para "motivar" al personal que ocupe esas plazas.

VALENCIA: SEÑAS DE IDENTIDAD

El último de los temas tratados ha sido las señas de identidad, como el valenciano o la pilota. Respecto a la lengua, el dirigente provincial ha manifestado la necesidad de fomentar e impulsarla, dado que es "la que corre peligro", y ha apostado por que llegue "a todos los rincones". "No tiene que tener color político, es el mayor favor que podemos hacer a la sociedad valenciana", ha argumentado.

Preguntado por si ha notado un "cambio" en la Presidencia de la Generalitat en este aspecto desde la llegada de Pérez Llorca respecto a su antecesor, Carlos Mazón, ha asegurado que no es así y que el hecho de que este último fuera castellanohablante y que el actual 'president' sea valencianohablante no es ningún "problema", puesto que lo necesario es que, independientemente de ello, la Generalitat fomente la lengua propia.

Así, ha apostado por el "equilibrio" y ha insistido en que el valenciano no suponga un "conflicto" ni sea utilizado como arma de "confrontación". En esta línea, cuestionado por si en la reunión han hablado sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ha indicado que no, al tiempo que ha manifestado que ambas instituciones "respetan" a esta entidad y tienen "claro" su papel.

CASTELLÓN: GANADEROS, INFRAESTRUCTURAS Y HOSPITAL GENERAL

Mientras, Marta Barrachina ha agradecido a Llorca la "premura" para celebrar este encuentro, en el que le ha trasladado, entre otras cosas, la necesidad de impulsar medidas para el sector primario y para facilitar el trabajo de los ganaderos, un plan inversor para reforzar las infraestructuras deportivas y un seguimiento específico de la futura obra del Hospital General de Castellón.

Sobre esta última cuestión, ha reclamado simplificar los trámites para "ganar tiempo" y poder comenzar las actuaciones lo antes posible, dado que el centro se encuentra en una situación "delicada" a nivel de infraestructura, y se hace necesario "no perder ni un día". También ha abordado el proyecto de recatalogación de carreteras y ha valorado que el jefe del Consell sea "conocedor de las necesidades de la provincia".

Asimismo, ha destacado el "diálogo" y la "cooperación" entre ambas administraciones y ha asegurado que sale de este encuentro "muy satisfecha". Frente a ello, ha aprovechado para subrayar que desde la institución provincial llevan "dos años solicitando reuniones" al Gobierno de España "y no han sido atendidas", y que el Consell anterior tuvo "absolutamente abandonada" a la provincia.

Barrachina ha puesto en valor el avance en materia de infraestructuras hídricas, el desarrollo de obras de depuración y las actuaciones en el santuario de Sant Joan del Penyagolosa para poder finalizar la restauración del mismo tras una inversión de 7,5 millones de euros. También han tratado el desarrollo de la zona de actividades complementarias del aeropuerto de Castellón.

ALICANTE: AGUA Y TRASVASES

Por último, Toni Pérez ha trasladado a Llorca con "máxima cordialidad" asuntos que preocupan a la provincia de Alicante, una tierra que lleva "demasiados años reclamando el agua que necesita" y ha exigido "que no se toque la que ya tenemos". Para ello, han ratificado la defensa del trasvase Tajo-Segura y de las obras del Júcar-Vinalopó y han apostado por trabajar "en la misma dirección" y "más allá de las siglas políticas".

En este sentido, ha celebrado que haya un Consell "alineado perfectamente" con necesidades y reivindicaciones de la provincia. Por otro lado, han abordado asuntos como el traspaso de competencias en salud mental, la situación de la vivienda o la educación, y ha confiado poder materializar la integración del centro de salud Doctor Esquerdo este 2026.

COORDINACIÓN Y "SER EFECTIVOS"

Al finalizar los encuentros, Llorca ha argumentado que los ciudadanos "quieren soluciones y, generalmente, no saben a qué administración le corresponden las competencias que ejerce cada una", por lo que resulta importante coordinarse y "ser efectivos".

En materia de sanidad, ha indicado que la Generalitat y las diputaciones coinciden en mostrar la "preocupación" de los municipios más pequeños respecto a la atención primaria, situación ante la que ha mostrado la "predisposición" del Consell para que los dos hospitales formen parte de la red sanitaria valenciana.

Respecto a las señas de identidad, ha subrayado la apuesta del Gobierno valenciano por fortalecerlas, lo que pasa por impulsar una ley de señas de identidad, "que aún no hemos empezado, pero que en breve tendrán noticias, cuando llegue el momento". Mientras, ha abogado por fortalecer actividades "muy valencianas" como la pilota valenciana y por llevar a cabo una promoción "directa, real y cercana" del uso del valenciano a través de los municipios.

También han coincidido en la necesidad de ayudar a las diputaciones en planes que mejoren infraestructuras culturales o deportiva y Llorca ha avanzado que "en breve" la Generalitat presentará un plan al respecto. Además, han comprobado que existe "buena sintonía" a la hora de crear brigadas de trabajo que permitan ayudar a los municipios en el desbroce y limpieza de barrancos, aunque el 'president' ha apuntado será necesario el apoyo o autorización de la confederación hidrográfica correspondiente.

Y respecto al agua, ha ratificado el "apoyo total e indiscutible" de la Generalitat a que la provincia de Alicante, especialmente la Vega Baja y el Vinalopó, "para que determinadas normas sin rigor técnico que se han aprobado por parte del Gobierno cambien".