La Generalitat estudia un plan para hallar puntos negros e instalar alcantarillado tras el cierre de playas por E.coli

Publicado 10/07/2019 14:43:56 CET

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana está estudiando poner en marcha, con la colaboración de ayuntamientos, un plan para localizar "puntos negros" e llevar a cabo la instalación de redes de alcantarillado y conexiones a redes de depuración que eviten que se repitan episodios de cierres de playas como los sucedidos en las últimas semanas en la provincia de Valencia a causa de la presencia de la bacteria Escherichia coli por encima de los niveles permitidos.

Así lo ha avanzado el director general del Agua de la administración autonómica, Manuel Aldeguer, en declaraciones a los medios después de que en las últimas semanas la presencia de bacterias haya obligado a cerrar playas en el entorno de la ciudad de València. En concreto, se han visto afectadas las de la Malva-rosa y la Devesa de València, en el municipio de Alboraia, Massamagrell y El Puig.

El director general ha explicado que "hay una legislación que obliga a hacer analíticas que nos llevan a hacer unos 4.000 análisis a lo largo del verano". Cuando se encuentra "algo irregular" que indique que puede haber algún tipo de vertido se intensifica el muestreo y los ayuntamientos, muy preocupados por estos temas porque muchos cuentan con banderas azules, también realizan de nuevo la muestra, lo que hace que "sea más fácil detectar cualquier problema por pequeño que sea".

En este sentido, ha recalcado que los problemas detectados estos días son "de poca intensidad tanto en duración como en concentración o cantidad de E. coli". Sobre el origen, ha aseverado que "se ha descartado totalmente a las depuradoras" y también que pudiera deberse a algún crucero.

"La realidad es más cotidiana y más sencilla: estamos en unas comarcas con actividad agrícola intensa histórica que usan el agua de acueductos, acequias y azarbes para dar de comer a animales y otras cuestiones domésticas y se han desarrollado viviendas sin colectores ni redes de alcantarillado conectados directamente a acequias, lo que hace que la eliminación del problema sea compleja".

"No tenemos que pensar que lo vamos a resolver en cuatro días pero sí que, si no nos metemos ahora, se volverá a repetir", ha dicho el responsable del departamento del Agua. Por ello, "de manera inmediata", se convocará a una reunión con los ayuntamientos más importantes afectados, regantes la Confederación Hidrográfica y técnicos de la Conselleria "para ver cómo podemos actuar de una manera circunstancial" y que este verano "no tengamos más sustos".

Pero para que la solución sea "de fondo", ha advertido que hace falta algo a más largo plazo y ha avanzado que la Generalitat "está estudiando a la vez contratar una consultoría que dirija un técnico municipal en colaboración con ayuntamientos que estén dispuestos a echar una mano para empezar un plan de instalación de redes de alcantarillado y conexiones a redes de depuración para que esta situación solo se produzca cuando llueva, algo inevitable por el arrastre de fangos".

"VAMOS A PONERNOS LAS PILAS"

Aldeguer ha comentado que si en su día se advirtió de la situación a algún municipio y no se actuó, ahora "hay que poner remedio". "Vamos a ponernos las pilas y a intentar que, a partir de ahora, mediante una consultoría y dirección técnica de la Dirección General, ver los puntos negros y qué solución tienen".

Ha recordado que "una cosa parecida se está haciendo en el sur de Valencia, en el colector este, donde hay un problema complejo; ahí va La Albufera, un espacio protegido, y aunque las aves y los peces no se quejen, se está trabajando intensamente y en unos meses tendremos datos y propuestas de solución".

El director general se ha mostrado convencido de que habrá consistorios que prestarán su ayuda y también ha pedido la colaboración de los agricultores, quienes se sienten "concernidos". "Pero nosotros no les acusamos de colaborar, obviamente tenemos que colaborar porque conocen mucho de este mucho problema", ha dicho el responsable de Agua, que ha insistido en la conveniencia de "abordar el tema con soluciones técnicas y económicas que procedan para intentar resolverlo".

Preguntado por qué este año sí se están dando estos episodios de cierre, ha contestado que "se han intensificado las analíticas", lo que se une al hecho que "desde que el puerto de Valencia se frena la corriente que baja de norte a sur; hacia arriba, hasta Sagunto, hay una veintena de acequias, marjales y desagües de gola y se ha dado la circunstancia de que en la gola de acequias, cuando se riega la parte final, el agua que ya no se usa se deja ir al mar porque no hay instalaciones suficientes para detenerlo".

En el caso de Massamagrell y El Puig ha apuntado también al efecto comprobado que tiene la lluvia en esa zona. De hecho, ha comentado que "hay comunidades autónomas que no muestrean al día siguiente porque saben lo que van a encontrar". "Pero nosotros pensamos que aquí, con tanta población, es preferible saber qué está pasando aunque pueda desatar una cierta alarma social".

Ha agregado que el año pasado hubo cierres pero en zonas menos pobladas, por lo que no hubo "tanta alarma", al tiempo que ha recalcado que los de esta temporada son "episodios de corta duración y no de intesidad alta en cuanto a concentración" de la bacteria. En todo caso, hay enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque habría que ingerir gran cantidad de agua para que afectara pero "hay que ser muy estricto", ha finalizado.