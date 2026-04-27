Generalitat finalizará en unas semanas la reconstrucción de todas las infraestructuras municipales dañadas por la dana

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, comparece en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, ha informado de que en las próximas semanas finalizará la reconstrucción de todas las infraestructuras municipales dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024 que asumió la Administración autonómica, lo que supondrá un avance "significativo" en este proceso y permitirá finalizar la primera fase del mismo y encarar la segunda.

"Es esencial que la gente sepa que hay un plan que estamos cumpliendo y que sepa lo que va a ocurrir el mes que viene, al otro y al otro, que pueda de alguna forma proyectar su vida sabiendo que las administraciones estamos trabajando conjuntamente para ofrecerles esa recuperación y esa reconstrucción de su entorno", ha expuesto en declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts.

Respecto a las cifras de ejecución del proceso de recuperación, Mérida ha precisado que el plan Endavant está "por encima del 60 por ciento" y ha hecho hincapié en que, paralelamente, también resulta "fundamental" la reconstrucción de las infraestructuras como las carreteras, los puentes y "todo lo que conlleva una cuestión que no es solamente de comunicación, sino también de salud mental". "El ciudadano necesita ver cómo su entorno más cercano se va recuperando", ha resaltado.

Ahora, ante este escenario, ha valorado que los propios ciudadanos "están viendo cómo en su entorno se están moviendo las cosas". "La semana pasada estuvimos en Chiva con la puesta en marcha de uno de los puentes. Estamos también cerrando los puntos de acopio locales que abrimos en su día para los residuos de la dana y, en definitiva, se está recuperando todo lo que era la infraestructura de conexión en las ciudades", ha concretado.

No obstante, ha reconocido que todavía "quedan muchas cosas por hacer", pero ha reivindicado que el "avance" de estos meses es "tan significativo" que se puede comparar la situación de la Comunitat Valenciana con otras catástrofes como el volcán de La Palma. "Nosotros, habiendo sufrido la catástrofe mucho después, nos hemos recuperado mejor", ha subrayado.

"A BUEN RITMO"

El comisionado de la Generalitat ha detallado que hace unas semanas estuvo en Alemania presentando el proyecto de parques metropolitanos contra inundaciones creado para el entorno de València. "Allí se sufrió una devastación también muy importante en una riada en el año 2021, pero la situación nuestra es mucho mejor que la de ellos, y lo sufrimos en el 2024", ha comparado.

Por tanto, ha considerado que en la Comunitat Valenciana han trabajado "a buen ritmo" todas las administraciones: "Ha sido muy importante el esfuerzo que se ha realizado por parte de la Generalitat Valenciana, también el esfuerzo realizado por los municipios y el esfuerzo realizado por el Gobierno. Y en ese sentido, yo creo que podemos estar satisfechos del avance que hemos tenido".

En su intervención en la comisión, Mérida ha expuesto que las actuaciones llevadas a cabo desde la Generalitat en estos momentos permiten dar por finalizada la primera fase de la recuperación y encarar la segunda, en la que se actuará sobre otras infraestructuras pendientes, se impulsarán proyectos para aumentar la resiliencia y se trabajará para la reactivación económica y social de los municipios.

((Seguirá ampliación))