La Generalitat habilita la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia

Dependencia - GVA

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha habilitado la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, una nueva modalidad que permitirá a la ciudadanía iniciar este procedimiento de forma electrónica.

De este modo, las personas interesadas podrán registrar la solicitud y aportar la documentación requerida sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina administrativa, siempre que opten por la tramitación electrónica.

La medida amplía las opciones disponibles para acceder a un procedimiento de especial relevancia para las personas en situación de dependencia y sus familias, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, ha señalado que la incorporación de este trámite "permite que las personas interesadas puedan iniciar la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia de una forma más cómoda y accesible, sin necesidad de desplazarse cuando opten por la vía telemática".

Asimismo, Beatriz Simón ha destacado que esta nueva modalidad "amplía las opciones de acceso a un procedimiento de especial relevancia para muchas personas y facilita su relación con la Administración".

La presentación telemática se suma a la atención presencial, que continuará prestándose con normalidad para aquellas personas que prefieran realizar las gestiones por este canal. De este modo, la ciudadanía dispondrá de más alternativas para elegir la vía que mejor se adapte a sus circunstancias y necesidades.

La habilitación de este trámite forma parte de las actuaciones dirigidas a incorporar nuevos servicios electrónicos y facilitar el acceso a los procedimientos administrativos.

Simón ha explicado que el objetivo "es ofrecer herramientas que contribuyan a eliminar barreras en el acceso a los servicios públicos y faciliten la realización de trámites vinculados al sistema de atención a la dependencia".