La Generalitat licita el mantenimiento de las viviendas del parque público de la provincia de Castellón

Un edificio en Borriana - GVA

CASTELLÓ, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha sacado a licitación el contrato de mantenimiento y conservación de las viviendas del parque público autonómico en la provincia de Castellón para el periodo 2027-2028. El presupuesto base de la licitación es de 958.320 euros.

En la actualidad, la Vicepresidencia Primera, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), gestiona en la provincia de Castellón viviendas, locales y garajes sobre los que debe realizar las correspondientes actuaciones de reparación y mantenimiento, tal como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El contrato de mantenimiento incluye la gestión integral de las reclamaciones de daños en inmuebles (viviendas y elementos comunes) efectuadas por inquilinos, comunidades de propietarios o vecinos, etc. También engloba la tramitación de las reclamaciones, atención al inquilino, inspección, redacción de informes y/o memorias valoradas, ejecución y seguimiento técnico de obras de reparación.

La empresa adjudicataria también se hará cargo de las obras de reparación y mejora de elementos comunes en grupos de viviendas de propiedad mayoritaria de la Generalitat.

El contrato abarca a todas aquellas poblaciones castellonenses donde la Generalitat cuenta con patrimonio residencial gestionado. En la actualidad, comprende los municipios de L'Alcora, Cortes de Arenoso, Montan, Segorbe, Benicarló, Rosell, Peñíscola, Salzadella, Vinarós, Almassora, Castelló de la Plana, Vilafamés, Burriana, Chilches, Moncófar, Nules, La Llosa, La Vall d'Uixó, Onda, Vila-real y Villavieja.

En el caso de que se ejercite la prórroga del contrato para los años 2029-2030, el presupuesto total ascendería a 1.916.640 euros.

Las empresas interesadas pueden consultar los pliegos y la documentación complementaria a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de proposiciones concluirá el 26 de octubre, a las 14.00 horas.