La Generalitat mantiene el confinamiento en ocho municipios de Valencia y Alicante y lo levanta en el resto

Una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha levantado a primera hora de la tarde de este lunes el confinamiento decretado durante la mañana en las localidades afectadas por las lluvias del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, excepto en ocho de ellas, en las que se mantienen las restricciones a la movilidad. Se trata de Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets.

Así lo ha informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada a las 14.00 horas, que ha recogido la información de las entidades implicadas en la emergencia.

La Generalitat ha publicado durante la mañana una orden acordada en la reunión de primera hora del Cecopi por la que se adoptan medidas "temporales" y "excepcionales" en las zonas afectadas por las lluvias, que afectaban a 145 municipios de Valencia y Alicante e implicaban confinamiento y restricciones a la movilidad.

La decisión sobre mantener el confinamiento en ocho de las localidades se ha adoptado "tras hablar con las alcaldesas y los alcaldes para saber de primera mano cuál era la situación y cómo les afectaba las inundaciones que han tenido", ha argumentado. El objetivo es que puedan realizar el trabajo de rescate y de achiques necesario.

Sobre esta cuestión, el titular de Emergencias ha hecho hincapié en que lo "primero son las personas": "Hay que rescatar a las personas que hayan sufrido inundación en su casa, que se hayan visto atrapadas o que estaban en los tejados (...) y posteriormente ya entraremos en un segundo estadio de achiques de sótanos o de las calles que pueden estar afectadas por estas lluvias prolongadas".

LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS "ESTÁN MEJORANDO"

Respecto a las condiciones meteorológicas, Valderrama ha indicado que a primera hora de la tarde ya "están mejorando", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lo cual la evolución de la situación es "favorable". No obstante, ha insistido en que no hay que "bajar la guardia" y hay que "colaborar todos para que los servicios esenciales de emergencias puedan realizar su trabajo y seguir rescatando personas que todavía están atrapadas".

El titular de Emergencias ha agradecido el trabajo "tan excelente" de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón, de los grandes ayuntamientos y los bomberos forestales de la Generalitat, así como de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Están todos perfectamente coordinados para atender la emergencia", ha garantizado.

MÁS DE 1.500 INCIDENTES

Respecto al número de incidentes producidos hasta el momento relacionados con el episodio de lluvias, el conseller ha concretado que la cifra se eleva ya hasta los 1.513: 1.031 en la provincia de Valencia, 468 en Alicante y 14 en la provincia de Castellón.

Asimismo, ha apuntado que se ha habilitado un pabellón polivalente en la localidad de Oliva con capacidad para 150 personas y que durante la pasada noche 48 personas han dormido en los distintos albergues abiertos para prestar asistencia a quienes no podían permanecer en sus domicilios.