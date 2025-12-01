La consellera de Administración Pública en funciones, Nuria Martínez, en la Mesa General de Negociación I - GVA

La Generalitat modificará la Ley de Función Pública para agilizar la cobertura de puestos y reducir la temporalidad, según ha trasladado la administración autonómica a los sindicatos en la Mesa General de Negociación I, de personal funcionario, estatutario y laboral, celebrada este lunes.

"Es necesario modificar la Ley de Función Pública si queremos ser una administración realista, ágil y a la vanguardia. Con esta modificación se busca agilizar los procedimientos de cobertura de plazas vacantes y garantizar así la correcta prestación del servicio público en el menor tiempo posible", manifiesta la consellera de Justicia y Administración Pública en funciones, Nuria Martínez.

Así pues, como se recoge en el proyecto de decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad del mercado, se modificará el apartado 6 del artículo 18, el artículo 55, la disposición adicional 32 y la transitoria 13 de la Ley de Función Pública.

En concreto, el artículo 18.6 se modificará con el objetivo de dar una cobertura inmediata a los puestos vacantes, agilizando los procedimientos de constitución de las bolsas de empleo temporal y garantizando la debida prestación del servicio público en el menor tiempo posible. Para ello, solo se tendrán en cuenta los resultados de los procesos selectivos; es decir, la nota obtenida en las pruebas para acceso libre o la nota y la experiencia en convocatorias de promoción interna.

"Todas estas medidas tienen un objetivo común: simplificar procedimientos y ser más eficientes en los trámites y el uso de recursos en la administración", subraya la consellera a través de un comunicado.

Con los cambios que introduce la disposición adicional 32 se facilita la provisión de puestos de trabajo por personal del sector sanitario, particularmente por lo que se refiere a la cobertura de los puestos de del sistema público valenciano de servicios sociales y en los centros de evaluación de personas con discapacidad. Se articula un concurso de méritos de selección de carácter extraordinario para medicina, medicina del trabajo y enfermería, para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos asistenciales.

20% MÁS DE PLAZAS PARA FUNCIONARIOS SIN PUESTO QUE APROBARON

Además, se introduce una nueva disposición adicional, la 35, con la que se posibilita un incremento de hasta el 20% del número de plazas que se puedan incluir en las convocatorias de pruebas selectivas. Estos puestos se cubrirán nombrando personal funcionario de carrera a quienes no obtuvieron plaza pero sí aprobaron el proceso selectivo.

"Con esta medida mejoramos el control de la temporalidad en el empleo público y, en consecuencia, planificaremos de manera más eficiente los procesos selectivos, agilizando la cobertura de vacantes que se produzcan dentro de este 20% adicional sin tener que convocar nuevos procesos selectivos", explica la consellera en funciones.