La Generalitat pagará al Ayuntamiento de Alicante una ayuda "suficiente" para finalizar el Centro 14

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, subvencionará al Ayuntamiento de Alicante con 650.000 euros para finalizar las obras del Centro 14, según ha señalado la portavoz del ejecutivo local del PP, Cristina Cutanda, quien ha asegurado que esta cuantía se considera "suficiente" para culminar la actuación.

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha explicado que se ha renovado el convenio entre la administración autonómica y la municipal para terminar el proyecto de este espacio de recursos para la juventud.

Del mismo modo, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, al ser preguntado por si se ha contemplado ya una fecha de apertura del renovado Centro 14, ha dicho que "de momento" no hay fijado un día en el calendario.

Desde la oposición, la concejala socialista Victoria Melgosa ha cargado contra el ejecutivo del alcalde Luis Barcala "por volver a dejar en el aire, otra vez más, la apertura del Centro 14 y, por tanto, dejar a la juventud alicantina sin una alternativa cultural, formativa y de ocio".

"Vuelven a traer un convenio para terminar unas obras que están paralizadas. Barcala no ha conseguido terminar este edificio en los siete años que lleva en el sillón de la Alcaldía. El Centro 14 sigue sin fecha de apertura, pero han dicho tantas veces que la inauguración era inminente que no tienen ninguna credibilidad. El alcalde lleva siete años arrastrando los pies con este tema y no ha sido capaz de concluir el edificio", ha añadido en un comunicado.

Y ha sentenciado: "Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han anunciado que la juventud alicantina iba a contar con este recurso de forma inminente. Dijeron que las obras terminarían en 2023, luego en 2024, en 2025 y ahora todo apunta a que tampoco estarán concluidas este año. Las obras estaban paralizadas y encadenaban una mentira tras otra para justificar su inoperancia".