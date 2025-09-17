La Generalitat pide a Cuerpo una mesa con los sectores valencianos para vigilar el impacto de los aranceles de Trump

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la Conferencia Sectorial de Comercio (Consejo Interterritorial de Internacionalización), en el Palau de la Generalitat - Jorge Gil - Europa Press

El ministro asegura que el Gobierno busca proteger el "tesoro" de la empresa internacionalizada valenciana frente a los "superaranceles"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha propuesto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la creación de una mesa con el Gobierno para estudiar la evolución de los sectores económicos de la Comunitat Valenciana, así como "un diálogo permanente" con las empresas para atajar el posible impacto de los aranceles del gobierno de Estados Unidos.

Cano ha hecho esta petición en el seno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha convocado en València este miércoles, y que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat con la asistencia de representantes de todas las comunidades autónomas, agentes económicos y sociales.

En la reunión se ha abordado el análisis de la evolución del comercio internacional durante los últimos meses, así como el estado de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos y la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), detalla la Generalitat.

Dentro de la ejecución del plan de respuesta y relanzamiento comercial del Gobierno, la consellera ha reclamado al ministro la creación de una mesa de diálogo con los sectores económicos valencianos, así como "más información y transparencia" a la hora de trazar estrategias relacionadas con el comercio exterior.

"Es importante escuchar la voz de nuestros sectores empresariales antes de tomar decisiones que afecten de forma global a las políticas que nosotros estamos impulsando también desde el gobierno valenciano", ha dicho.

Además, Cano ha solicitado la creación de un fondo europeo y estatal de ayudas directas para las empresas más afectadas por la nueva situación de relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. Ha subrayado que "tienen que ser ayudas, no créditos", porque "la situación requiere altura de miras para atender de manera individualizada aquellos casos en los que la nueva política comercial tenga un mayor impacto".

La titular de Industria ha destacado "la importancia de la certidumbre" dentro de la situación actual, la necesidad de reforzar EEUU como mercado prioritario "e invertir en la marca del país ante un posible riesgo reputacional". Respecto a la Unión Europea, ha remarcado que "es necesario reforzar los controles y estar vigilantes en la entrada que se puede producir de sobreoferta".

Por su parte, en rueda de prensa en Delegación de Gobierno tras el Consejo Interterritorial, el ministro Cuerpo ha señalado el impacto del conflicto arancelario en el sector productivo valenciano, "particularmente afectado dentro de España porque es una de las comunidades autónomas más internacionalizadas con mayor peso hacia la exportación".

De hecho, ha indicado, los últimos datos entre enero y julio de este año reflejan que las empresas valencianas han exportado más de 19.200 millones de euros. "Esto es el tesoro que tenemos que proteger en la Comunidad Valenciana y lo que nos trae aquí para señalizar de manera decidida que estamos apoyando a la empresa internacionalizada valenciana en el reto que suponen los incrementos en los 'superaranceles' por parte de Estados Unidos en este nuevo contexto geopolítico", ha expuesto.

Carlos Cuerpo ha dicho que "los valencianos saben que pueden contar con el Gobierno", tanto en la reconstrucción tras la dana como en el impacto de los aranceles de la administración de Donald Trump.

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE

Según los datos de la Generalitat, en el primer semestre de este año, la Comunitat Valenciana tuvo unas ventas al exterior de 19.227 millones de euros. En junio, las exportaciones crecieron un 8,3% hasta 3.156,9 millones, el tercer mejor valor de la serie histórica para ese mes.

La Comunitat se situó como la tercera comunidad autónoma más exportadora con un 9,3% del total. La media estatal en este periodo se sitúa en 33.767,2 millones de euros, con un ascenso del 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto al comportamiento de los sectores en junio, destaca la contribución positiva del sector alimentación y bebidas, con un incremento de las exportaciones del 25,6%, así como de los bienes de equipo (+20,6%). El sector de automoción, con un valor situado en 433,7 millones de euros incrementó sus exportaciones un 2,4% respecto a junio de 2024.

Por áreas geográficas, la Unión Europea concentra el 59% de las exportaciones valencianas y experimenta un crecimiento del 11,3%. Destacan los incrementos a Francia y Alemania, situados en un 9,8% y un 34,7% respectivamente. Las exportaciones dirigidas a América se incrementan un 6,1%, con un ascenso destacado de América del Norte (+20,9%) y, en concreto, de Estados Unidos (21,5%).

Asia (sin Oriente Medio) sube un 6,9% con un incremento de las ventas a China (+16,9%) y Japón (+26,8%), mientras África crece un 8,3% con un destacado incremento de las exportaciones a Argelia (+448,7%). Marruecos crece asimismo un 14,8%.