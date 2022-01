La Generalitat pide prorrogar el pasaporte Covid hasta el 28 de febrero: "La pandemia está bien presente"

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana quiere prorrogar el pasaporte Covid, cuya vigencia expira el 31 de enero, hasta el próximo 28 de febrero: "La pandemia está bien presente y los contagios han aumentado".

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19.

La comisión ha aprobado, según ha trasladado Puig, mantener la resolución vigente con las medidas generales aprobadas para luchar contra el coronavirus y, además, solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que el pasaporte se prorrogue hasta el 28 de febrero.

Sobre este último punto, el 'president' ha subrayado que el pasaporte ha sido "útil" porque, entre otros motivos, ha conseguido que 132.000 personas que habían decidido no vacunarse, finalmente se vacunasen.

Además, el certificado ha servido para mantener la atención respecto a la pandemia, para que el conjunto de la ciudadanía tenga la percepción de la realidad, de que la pandemia está "bien presente" y de que los contagios han aumentado, ha subrayado. "Y hemos asegurado espacios y dado una garantía en el mantenimiento de los sectores más afectados por la crisis", ha apostillado.

Puig se ha mostrado "esperanzado" en que el TSJCV, "como siempre", atienda la petición del Gobierno valenciano. "En cualquier caso, estamos a lo que disponga el tribunal", ha afirmado.

Preguntado por si durante la comisión, sus socios de Gobierno habían planteado dudas en relación con el certificado, Puig ha dicho que no: "Ha habido absoluta cohesión y unanimidad. No he visto una posición alternativa", ha señalado.

Sobre el pasaporte, ha insistido en que "no es en sí mismo una solución definitiva". "Actualmente no hay para combatir la pandemia un recetario o una posibilidad de tener un conjunto de medidas que nos den una seguridad absoluta, pero el pasaporte es un instrumento más", ha añadido.

En esta línea, interpelado por qué situación tendría que darse para, a partir del 28 de febrero, relajar las medidas frente a la Covid, ha dicho: "Nuestra posición durante todo este periodo de la pandemia ha sido la prudencia, la corresponsabilidad y la vacunación masiva. Esta es la hoja de ruta que vamos a mantener. La prevención es un elemento fundamental y el certificado ayuda", ha subrayado.

Y ha agregado: "Estamos con una multiplicación de los contagios y con una disminución exponencial respecto a lo que era hace un año. Sin desarmarnos desde la perspectiva de lo que significa la prevención, vamos a continuar avanzando de manera sensata y con el conjunto de la ciudadanía y de las empresas para superar la pandemia".

LEVEDAD Y VACUNAS

Puig, durante su intervención, ha destacado que la Comunitat se encuentra en una nueva fase de la pandemia, con un aumento sustancial de contagios pero, al mismo tiempo, con una incidencia más leve en lo que representa la contundencia de la enfermedad: las hospitalizaciones son 2,5 veces inferiores a las de hace un año y las UCIs están tres veces menos ocupadas. "Esto es gracias a dos factores: la corresponsabilidad de la ciudadanía y al gran activo de la vacuna", ha subrayado.

Actualmente un millón de valencianos ha superado la enfermedad, ha dicho Puig, que ha repetido que la vacuna "sirve para proteger, liberar e ir transitando hacia la normalidad".

La Comunitat ya ha superado 2,1 millones de terceras dosis y todas las franjas a partir de los 50 años, es decir, los más vulnerables, están inmunizadas. Además, la vacunación infantil es ocho puntos superior a la media española, ha indicado el 'president'.

Ahora se va a ampliar este esfuerzo y el lunes entrarán en funcionamiento dos grandes espacios de vacunación que se sumarán a los de Castellón, Gandia, Paterna y Mislata: uno de ellos en CACSA, en València, y otro en el hospital de campaña de Alicante.

CUARENTENAS

Por otro lado, Puig, preguntado por si es partidario de rebajar las cuarentenas a los contagiados, ha manifestado que todos los días no se puede estar debatiendo sobre estas cuestiones: "Ayer, el Consejo Interterritorial decidió mantener la situación. Estamos en medio de una pandemia y hay que ver cómo evoluciona. En la medida que evolucione positivamente, cambiarán las medidas, pero ahora no hay que introducir más debates".

Por último, interpelado por el porcentaje de personas fallecidas por Covid que no se había vacunado, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha indicado que no disponen de ese dato pero ha puntualizado que a partir de los 30 años el riesgo de fallecimiento en no vacunados es, al menos, seis veces mayor que entre vacunados.