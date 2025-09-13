La Generalitat promociona el cicloturismo de la Comunitat Valenciana en la feria Pedal Spain en Zaragoza - GVA

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, participa este fin de semana en la primera edición de la feria Pedal Spain, el primer evento en España dedicado íntegramente al cicloturismo, que se celebra del 12 al 14 de septiembre en el espacio Etopía de Zaragoza.

La feria Pedal Spain ofrece un completo programa de experiencias, rutas, talleres, charlas y actividades dirigidas tanto a profesionales del sector como a aficionados y familias, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

En este contexto, Turisme Comunitat Valenciana dispone de un espacio expositivo para dar a conocer los recursos turísticos de la Comunitat y la oferta de las empresas adheridas al programa CreaTurisme, además de participar en un workshop con turoperadores especializados.

La presencia en este certamen tiene como objetivo "posicionar la Comunitat Valenciana como destino cicloturista de referencia en el mercado nacional, poniendo en valor su red de infraestructuras, la diversidad de su entorno natural y la amplia oferta de experiencias vinculadas al ciclismo".

Asimismo, esta participación permite "explorar nuevas vías de colaboración con entidades, marcas y colectivos especializados en cicloturismo, generar sinergias y desarrollar productos turísticos adaptados a este perfil de viajero". También "facilita la identificación de canales eficaces de marketing y comunicación", así como "el análisis las buenas prácticas observadas en otros destinos presentes en la feria".

Con esta acción, Turisme Comunitat Valenciana refuerza su "compromiso" con la promoción del turismo "activo y sostenible", y consolida la imagen de la Comunitat como un destino que "ofrece experiencias únicas para todos los amantes del ciclismo".