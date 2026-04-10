Archivo - La Generalitat promociona la oferta de cicloturismo de la Comunitat Valenciana en Polonia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promocionará, los días 11 y 12 de abril en el estadio PGE Narodowy en Polonia, la oferta turística vinculada al ciclismo en Bike Expo Varsovia, la mayor feria ciclista de Europa del Este.

La Comunitat Valenciana participará en esta cita dentro del estand de Turespaña, junto al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y el destino Benidorm, en una acción conjunta orientada a "reforzar el posicionamiento del territorio como destino internacional de referencia en cicloturismo", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo de esta presencia es dar a conocer la amplia oferta especializada del destino, así como el portafolio de empresas adheridas al programa Creaturisme, lo que "pone en valor una propuesta turística diversa, estructurada y de calidad".

Bike Expo Varsovia reúne a los principales fabricantes de bicicletas, marcas de accesorios y a miles de aficionados al ciclismo, lo que la "consolida como un escaparate estratégico para la promoción de destinos turísticos vinculados a este segmento".

Además, la celebración del evento en el mes de abril permite captar a un perfil de turista que planifica sus viajes en primavera y otoño, "periodos clave" para el cicloturismo en la Comunitat Valenciana y "fundamentales para avanzar en la desestacionalización de la actividad turística".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que el objetivo de esta acción promocional, "es facilitar la comercialización directa de nuestra oferta de cicloturismo con el público final, además de dar conocer la amplia oferta turística y la diversidad de nuestro destino".

Asimismo, Cano ha subrayado que el cicloturismo es uno de los productos "con mayor proyección en estos momentos". En esta línea, ha remarcado "la apuesta de Turisme por su impulso en la Comunitat Valenciana, ya que contribuye a la desestacionalización de la actividad turística, objetivos prioritarios al desarrollarse principalmente fuera de la temporada alta".

Igualmente, ha explicado que la estrategia de promoción turística de la Generalitat "combina la participación en ferias generalistas, donde se presenta la oferta global del destino, con la asistencia a certámenes especializados en productos como el cicloturismo, el golf, el turismo MICE o la náutica, que permiten acceder a nichos de mercado concretos".

Polonia se ha consolidado como uno de los "mercados emisores prioritarios para la Comunitat Valenciana". En 2025, se situó como el séptimo mercado internacional, con una cuota del 4,4 por ciento y la llegada de 545.210 turistas, lo que representa un crecimiento del 21% respecto al año anterior.