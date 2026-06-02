Generalitat proyecta un Centro de Anticipación y Resiliencia Climática para prevenir riesgos en el área mediterránea

Mérida en Brusselas - EUROPEAN UNION / HÉLÈNE DRE

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat proyecta en la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de un Centro de Anticipación, Adaptación y Resiliencia Climática para hacer frente en mejores condiciones a futuros riesgos naturales en el área mediterránea.

El comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha realizado este anuncio en Bruselas durante su intervención en la IX reunión de la comisión NAT (Recursos Naturales) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en la que también ha participado la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas de la Generalitat, Ruth Merino.

"El objetivo de la puesta en marcha de este centro es reforzar la capacidad de la Generalitat de anticipar riesgos climáticos, orientar la planificación territorial y mejorar la calidad de la inversión pública, para que todo ello nos lleve minimizar los riesgos y a estar mejor preparados frente a futuros eventos climatológicos adversos", ha explicado en un comunicado el comisionado.

Según Raúl Mérida, el centro actuaría como una "plataforma de inteligencia climática" que combinaría "datos, conocimiento científico y análisis prospectivo para apoyar decisiones estratégicas en ámbitos como el agua, las infraestructuras, la salud, la agricultura y el urbanismo".

"Los últimos años hemos sufrido situaciones meteorológicas dramáticas en toda Europa. Por ello, vamos a monitorizar todo el mar Mediterráneo para tener información sobre los fenómenos climáticos que puedan acaecer a medio y largo plazo, por ejemplo, dentro de un año. El objetivo es crear una red de información y ponerla a disposición de todos los países de la Unión Europea para que podamos actuar en consecuencia", ha señalado Mérida.

El Centro Valenciano de Anticipación, Adaptación y Resiliencia Climática que planea el Consell se convertiría así en el primer centro regional de Europa de estas características. "Actualmente no existe en Europa un organismo de carácter regional que integre ciencia atmosférica de excelencia, inteligencia climática, anticipación de riesgos complejos y apoyo directo a la toma de decisiones públicas en el ámbito mediterráneo. La Comunitat Valenciana ahora tiene la oportunidad de liderar este modelo y posicionarse como referencia internacional en resiliencia climática", ha añadido.

La iniciativa del Consell está alineada con las prioridades europeas y con los programas del United Nations Environment Programme, con el objetivo de evolucionar hacia un centro colaborador mediterráneo en adaptación y resiliencia.

PARQUES INUNDABLES

Durante su intervención en el CdR, Raúl Mérida ha expuesto también los "hitos principales" de la estrategia del Consell de regeneración integral de espacios afectados por la dana de 2024, entre los que ha destacado la puesta en marcha de un sistema de parques inundables metropolitanos en las cuencas del Túria y del Poyo, que actúen como zona verde y como barrera antirriadas.

Aprovechando su estancia en la capital belga, Raúl Mérida también ha mantenido un encuentro de trabajo con miembros de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas a los que ha presentado un balance de la dana y de la reconstrucción que se ha llevado a cabo en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, se ha reunido, junto a la directora general de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Raquel Aguado, con el Jefe de la Unidad para Clima y Límites Planetarios de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Philippe Tulkens.

"Impulsar la cooperación con otras regiones europeas es clave para generar sinergias, compartir conocimiento y reforzar nuestras capacidades. Solo desde esa colaboración podremos avanzar en la prevención, mejorar la respuesta ante riesgos y garantizar una mayor seguridad y protección para la ciudadanía", ha señalado el comisionado para la Recuperación.