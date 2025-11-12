La Generalitat, tras la queja del Síndic por la cita previa de la EVHA: "Gestionar 14.000 viviendas produce incidencias"

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha señalado que la gestión, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), "de más de 14.000 viviendas" del patrimonio público de inmuebles de la Generalitat "produce diariamente incidencias múltiples y complejas que es necesario atender por el personal" de este organismo "de manera individualizada y cercana".

Así lo han señalado este miércoles fuentes de este departamento de la administración autonómica, tras conocerse que el Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio después de recibir quejas ciudadanas que denuncian el sistema de cita previa de la EVHA, por "las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales".

Desde la Vicepresidencia Primera han indicado que "la atención a la ciudadanía se realiza principalmente a través de un sistema de cita previa, que representa el 80 por ciento", lo que permite "organizar tiempos, reducir esperas y asegurar calidad en la asistencia".

Además de la cita previa, "también se garantiza la atención sin cita", ya que se reserva "el 20% restante" de 09.00 a 10.00 horas para consultas presenciales "por orden de llegada", según han concretado las mismas fuentes.

"Hay que tener en cuenta que la gestión de más de 14.000 viviendas produce diariamente incidencias múltiples y complejas que es necesario atender por el personal de la entidad de manera individualizada y cercana", han añadido.

En este punto, desde la Vicepresidencia Primera han concretado que entre estos trabajos están "la adjudicación de las viviendas, la gestión de la firma y entrega de las viviendas, con renuncias de por medio, cambios de representante de la unidad de convivencia, procedimientos de recuperación de la titularidad y/o posesión de las viviendas, gestión de las comunidades de propietarios de los bloques de viviendas" y "de las situaciones de vulnerabilidad económica de los usuarios", entre otros.

Del mismo modo, han continuado, "en la mitad de los grupos de vivienda social, la EVHA dispone de un servicio de mediación y administración de comunidades vecinales que atienden a las personas usuarias de viviendas de la Generalitat, sin tener que desplazarse a las oficinas" de la entidad.

"SOBRECARGA DE TAREAS"

También han señalado que, "además de estos trabajos, desde la creación del Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana las consultas en la EVHA se han incrementado de una manera muy importante, lo que ha supuesto una sobrecarga de tareas".

En la misma línea, estas fuentes han resaltado que "la EVHA no tiene expresamente asignada la función de inscribir en el registro ni es su competencia principal ni exclusiva", sino que es una "entidad colaboradora más para facilitar la inscripción", que es "telemática".

Al respecto, han añadido que "solo en el caso de falta de medios o de competencias digitales" la ciudadanía puede "acudir a diversos canales para recabar el apoyo necesario para obtener la inscripción" y que "el camino más lógico" para ello por el criterio de proximidad, "como reconoce el propio Síndic", es ir al "ayuntamiento de su localidad o, en su defecto, las oficinas de la Xarxa Xaloc, los Servicios Territoriales de Vivienda o en su caso las sedes de la EVHA".

"Otro dato importante es que, desde el 15 de diciembre de 2024, para optar a una compra de una vivienda de protección pública (VPP) no es necesario estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda", han resaltado.

Finalmente, han afirmado que "hay que tener en cuenta que un número significativo de inscripciones que se hacen a diario en el registro" son para "solicitar una VPP en compra, un requisito que antes de diciembre era necesario para poder optar, pero ahora ya no lo es".