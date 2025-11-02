Generalitat realiza más de 125.000 actuaciones de detección e intervención preventiva contra incendios en 2025 - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha desarrollado más de 125.000 actuaciones de detección temprana y de intervención preventiva contra incendios forestales, según el balance del Servicio de Vigilancia Preventiva (SVP), que recoge los datos entre el 1 de enero y mediados de octubre de 2025, cuando se considera la parte final de la temporada en la existe un mayor riesgo de incendios forestales.

En cuanto a inversión, la Generalitat ha destinado este año 20.078.409,62 euros al servicio, lo que supone un incremento del 12,01 por ciento respecto al presupuesto de 2024. Además, durante 2025 se han reforzado los recursos humanos y técnicos del servicio con un aumento del 0,8% respecto a 2024, especialmente en equipos técnicos, informáticos, de formación y mantenimiento de infraestructuras, según ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, el dispositivo ha llegado a contar, en su periodo de máxima operatividad, con 134 unidades de vigilancia y 225 trabajadores; con 65 observatorios forestales y 169 trabajadores, además de cuatro centrales de prevención y 19 personas. También cuenta con diez unidades de mantenimiento de zonas de seguridad con 40 personas, entre otros servicios.

El SVP está gestionado a través de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales y prestado por el medio propio VAERSA, que constituye "un pilar fundamental" en la protección de las masas forestales de la Comunitat Valenciana. Así, las unidades de vigilancia han recorrido durante 2025 más de 3,1 millones de kilómetros en el desempeño de su trabajo.

El "esfuerzo" del SVP se ha traducido, además, en otros resultados destacados como la prestación de 12.830 actuaciones informativas y 1.170 actuaciones correctivas con 2.680 personas implicadas; un total de 46.346 personas informadas sobre normativa y riesgos en el entorno forestal y la detección de cerca de 100 incendios forestales, el 33,20 % del total registrado en la Comunitat Valenciana.

El servicio ha contribuido de forma visible a la reducción de incendios con 460 registrados (1.425,42 hectáreas) en 2024, frente a los 253 incendios en 2025 (786,54 ha).

En 2025, el dispositivo cumple tres décadas de servicio público, consolidándose como "herramienta clave" del Programa de Vigilancia Preventiva, regulado por el artículo 48.1 del Reglamento de la Ley Forestal y actualizado mediante Resolución de 28 de marzo de 2025.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio reafirma su "compromiso" con los sistemas de prevención, vigilancia y respuesta rápida que permiten proteger el valioso patrimonio forestal de la Comunitat Valenciana y garantizar su conservación para las generaciones futuras.