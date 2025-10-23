La Generalitat repartirá materiales a los alumnos para sensibilizarles frente a las inundaciones y otras emergencias

Habrá "pequeños simulacros" en colegios e institutos para que los estudiantes sepan cómo actuar

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat repartirá a los alumnos de la Comunitat Valenciana una serie de materiales para sensibilizarles frente al riesgo de las inundaciones y otras emergencias y fomentar su autoprotección, con el objetivo de que "sepan claramente qué hay que hacer" en este tipo de situaciones y así extender la "cultura de la prevención" en la sociedad desde las aulas.

La campaña divulgativa, que se implantará este curso escolar en todos los niveles educativos no universitarios, se engloba en la marca 'Dona el PAS' (prevenim, actuem, salvem), que han presentado este jueves el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; el vicepresidente y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y los responsables de Interior, Juan Carlos Valderrama, y Educación, José Antonio Rovira, en un acto sin preguntas en el Palau.

Una iniciativa que llega casi un año después de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos. "La terrible experiencia que pasamos nos obligó a la reflexión y a la reacción, al análisis y al reconocimiento de algunas mejoras que debían abordarse", ha explicado Mazón, quien ha señalado la "baja concienciación social" existente frente al riesgo de inundaciones en comparación a otros fenómenos como los incendios forestales.

Es por eso que la Generalitat ha decidido empezar el proceso de sensibilización en las aulas para que, a partir de ahí, llegue a las familias y a la sociedad en su conjunto. El proyecto se iniciará durante el segundo y tercer trimestre de este curso en materia de inundaciones, tras lo que en el 2026-2027 se avanzará en la generalización de contenidos sobre emergencias en todos los centros educativos.

Se ofrecerán recomendaciones claras y útiles tanto al alumnado como a la comunidad educativa en formato audiovisual, mediante actividades para que los niños puedan revisar estos contenidos o realizar "pequeños simulacros" para interiorizar cómo deben proceder en caso de emergencia.

Según Mazón, se trata de "contribuir a convertir en cotidianos aspectos esenciales de protección civil que todos debemos conocer y manejar como propios". Se pretende así orientar a los alumnos "más allá de una reacción ante una riada" para que sepan cómo anticiparse y prevenir sus efectos.

"Subestimar los riesgos, desconocer las amenazas de nuestro territorio, nos sitúa en una posición mucho más frágil", ha advertido el jefe del Consell, quien ha llamado a "consolidar como sociedad algo parecido a la cultura de prevención de los tsunamis en Japón".

MATERIALES ADAPTADOS A CADA EDAD

La campaña cuenta con recursos didácticos y divulgativos adaptados a cada edad, como cartelería con mensajes claros y comprensibles, un audiolibro, un vídeo educativo que ilustra cómo actuar ante lluvias intensas o un díptico informativo para los más pequeños. Todos los materiales incorporan códigos QR para que los estudiantes accedan a la aplicación móvil del 112.

Los enlaces de descarga de materiales también se enviarán a los centros de Formación Profesional (FP), Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) o enseñanzas artísticas y deportivas.

En su intervención, el vicepresidente segundo ha señalado que "la concienciación no empieza el día de la emergencia, sino mucho antes cuando se dispone de información, se transmite con tranquilidad y se explica claramente qué hay que hacer". "Todo niño debe entender que saber actuar es el primer elemento que protege su vida y la de los demás", ha aseverado, para insistir en que "la seguridad depende de todos, no solo de los servicios de emergencias".

Gan Pampols, que ha llamado a la implicación de todos los docentes en la campaña, ha explicado que los alumnos recibirán nociones sobre las rutas de evacuación en sus colegios o sobre por qué se debe apagar un electrodoméstico cuando el suelo está mojado.

Por su parte, el conseller de Emergencias ha destacado que este "proyecto pionero" permitirá que los niños crezcan "conociendo los riesgos y aprendiendo a afrontarlos con serenidad y conocimiento". En el caso de las lluvias, ha indicado que los alumnos deben saber que es un "fenómeno natural y positivo que requiere de atención y prudencia en determinadas circunstancias".

FORMACIÓN A DOCENTES

La campaña se enmarca en el Pla Endavant de reconstrucción tras la dana y va acompañada del curso de formación de la Generalitat a los docentes en materia de emergencias, que se inició el mes pasado y cuya primera promoción finaliza este mismo jueves.

Según ha expuesto el conseller de Educación, este plan prevé formación en emergencias de dos horas a la semana en Infantil y Primaria y de al menos cuatro horas en el resto de enseñanzas, que impartirán preferentemente los tutores dentro de la autonomía organizativa de cada centro.

Se ha planteado un calendario de aplicación progresivo a partir de este curso, en una primera fase desde el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) y posteriormente "de forma masiva" para todo el profesorado de la Comunitat a través de los Cefire (centros de formación, innovación y recursos educativos).

Los contenidos se centran este curso en la prevención, en los sistemas de alerta y emergencias, en la "información versus desinformación", en las medidas de autoprotección o en el apoyo emocional. A partir de ahí, se formará a los alumnos en la sensibilización ante los riesgos, en las posibles consecuencias para sí mismos y para los demás, en las medidas de prevención individual y colectiva y en las normas de seguridad.