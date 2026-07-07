Generalitat y sindicatos de Justicia firman el acuerdo para mejorar la retribución de 5.800 funcionarios

Pérez Llorca asiste a la firma del acuerdo con los sindicatos de Justicia - GVA

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este martes el acuerdo alcanzado entre el Consell y los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Justicia para mejorar la retribución del cuerpo de funcionarios de esta adminnistración, que supondrá la "mayor subida" del complemento específico desde 2014.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell tras haber mantenido una reunión con las organizaciones sindicales y en la que ha puesto en valor la "capacidad de entendimiento y diálogo entre los distintos actores que han formado parte de la negociación", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Hoy hemos firmado un acuerdo que mejora las condiciones laborales y retributivas de 5.800 médicos forenses, funcionarios de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y de auxilio judicial", ha subrayado el 'president', que ha recalcado que se trata de un acuerdo "realista y continuista porque se ajusta a las posibilidades presupuestarias actuales de la Generalitat y sigue avanzando para cumplir con la mejora de las condiciones de los trabajadores públicos tras años de abandono".

Pérez Llorca ha insistido en que la Generalitat ofrece "un pacto que trae una mejora real atendiendo la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos y que supone un punto de encuentro que beneficia al conjunto del sistema judicial de la Comunitat Valenciana".

ENTRE 117 Y 213 EUROS MÁS AL MES

La Generalitat destinará 10 millones de euros adicionales al complemento específico de los funcionarios de la administración de Justicia y que permitirá que cobren entre 117 y 213 euros más al mes. Este incremento se une al que ya realizó en Consell en 2025 por lo que supone un aumento de 15 millones de euros en dos años.

Según la Generalitat, esto significa que, en esta legislatura, "se ha realizado la mayor subida del complemento específico desde 2014, ya que en la anterior únicamente se destinaron 780.000 euros al mismo".

Además, este año se ha aumentado en 600.000 euros con respecto al año anterior la cuantía destinada al Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional, hasta alcanzar los 13,2 millones de euros. Esta subida se une al incremento en casi 18 millones de euros en el capítulo de personal de Justicia de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 que alcanza los 335 millones de euros.

COMPROMISO "MÁS AMPLIO"

Pérez Llorca ha señalado que el "compromiso" con los trabajadores de Justicia "no se limita a los salarios, sino que es mucho más amplio", por lo que recordado otras medidas puestas en marcha como la creación de nuevos puestos en los Institutos de Medicina Legal y Forense o el nuevo sistema para cubrir puestos temporales e interinos que ha reducido de 25 a ocho días el tiempo necesario para cubrir una vacante, entre otras.

Además, ha destacado que "se ha impulsado la mayor estabilización de plantillas de la última década, convirtiendo 200 puestos de refuerzo en plazas estables y permanentes en todos los juzgados de la Comunitat Valenciana". "Mejorar la Justicia también significa hacerla más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía" ha continuado el 'president', al tiempo que ha criticado la "falta de recursos del Gobierno de España destinados a cubrir las necesidades del sistema judicial valenciano".

PETICIÓN AL MINISTERIO

En este sentido ha instado al Ministerio de Justicia que "reconsidere su negativa a prorrogar los refuerzos para nuestros órganos judiciales solicitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque de las 30 refuerzos planteados, 18 han sido rechazados pese a contar con los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial".

Frente a ello, ha subrayado el "compromiso" de la Generalitat con la administración de Justicia "tal y como estamos demostrando, adaptándonos a las nuevas reformas organizativas y asumiendo esfuerzos extraordinarios con recursos limitados gracias a los cuales han entrado en servicio los nuevos Palacios de Justicia de Gandia, Llíria o Alzira".

De igual manera, se está avanzando en las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante, de los Juzgados de Ontinyent y la futura sede de Sagunto, así como en la rehabilitación integral del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que encara ya su recta final.