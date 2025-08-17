Generalitat subraya que atiende a más de 2.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en su paso a la vida independiente

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha subrayado que ha atendido a un total de 2.099 jóvenes en situación de vulnerabilidad en su proceso de transición hacia la vida independiente durante el primer semestre de 2025.

A través del Servicio de Apoyo a la Emancipación y la Autonomía Personal, conocido como Oficinas Mentora, la Generalitat proporciona apoyo especializado a personas jóvenes procedentes de hogares o residencias de protección, para así facilitar la incorporación social y laboral de estos adolescentes y jóvenes y, con ello, "promover su autonomía y bienestar", según ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

De los 2.099 jóvenes atendidos en ese período, 1.104 han acudido a las oficinas de la provincia de Valencia, 687 a las de Alicante y 308 en Castellón, con una proporción de 1.392 hombres frente a 707 mujeres.

La directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, ha destacado que "este servicio es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y entidades sociales transforma realidades y cada año miles de jóvenes pueden mejorar sus vidas".

Such ha asegurado su "compromiso" de "garantizar que ningún joven quede desprotegido al dar el paso a la vida adulta a través de las oficinas Mentora, que representan un apoyo integral para quienes proceden del sistema de protección, acompañándolos en su formación, su inserción laboral y en la construcción de una vida autónoma y plena".

Actualmente, la red cuenta con 13 oficinas, que se encuentran gestionadas mediante acciones concertadas con entidades de iniciativa social y cuentan con cofinanciación de la Generalitat y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

JÓVENES DE ENTRE 16 Y 25 AÑOS

Este servicio está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años con perfiles específicos, como aquellos que estaban en tutela o guarda administrativa al cumplir la mayoría de edad, o adolescentes en acogimiento familiar o residencial con planes de preparación para la vida independiente. También incluye a jóvenes en medidas judiciales abiertas o en libertad vigilada, siempre que sus planes de protección contemplen la autonomía como objetivo.

Entre las principales prestaciones de las oficinas Mentora se encuentran la atención jurídica y administrativa, que ayuda a resolver cuestiones legales y gestionar trámites. Además, ofrecen apoyo psicológico para fortalecer habilidades sociales, brindar apoyo emocional y prevenir el consumo de sustancias adictivas.

Asimismo, el apoyo socioeducativo fomenta la inclusión social y la participación activa en la comunidad, así como promover la integración plena de los jóvenes en su entorno.

Igualmente, las oficinas brindan asesoramiento en inserción sociolaboral y acompañan a los jóvenes en su formación, capacitación laboral y búsqueda de empleo, con el fin de facilitar su autonomía económica.