La Generalitat subraya papel "clave" de ITENE en el impulso de soluciones sostenibles para sectores a los que se dirige - GVA

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado el papel "clave" del Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) en el impulso de soluciones sostenibles para los sectores a los que se dirige y ha afirmado que la labor de la compañía "está perfectamente alineada con el modelo económico que impulsa la Generalitat, basado en la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre ciencia y empresa".

En estos términos se ha manifestado Merino durante la visita a las instalaciones de ITENE, situadas en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), que ha realizado junto al vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols. Allí, se han reunido con el equipo directivo de la institución tecnológica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Merino también ha mantenido un encuentro de trabajo junto al secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó; el director general de Patrimonio, Tony Woodward; la presidenta del instituto, Marta Codoñer; el director de ITENE, Javier Zabaleta; el presidente de de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Fernando Saludes; y su director general, Gonzalo Belenguer.

La responsable de Hacienda ha conocido las capacidades de investigación, desarrollo e innovación que el Instituto ofrece al tejido industrial valenciano, y las propuestas tecnológicas de ITENE para "responder a los retos estratégicos del sector y su apuesta por liderar el cambio hacia la circularidad de la industria a través de la funcionalidad y seguridad de envases, valorización de residuos, sostenibilidad, eficiencia y digitalización logística, así como sostenibilidad y seguridad de productos y procesos".

"Su trabajo demuestra que la investigación aplicada y la transferencia tecnológica son palancas esenciales para modernizar el tejido productivo valenciano, generar empleo de calidad y avanzar hacia una economía más competitiva y adecuada a los retos medioambientales", ha indicado.

La consellera ha resaltado que la Generalitat "no solo reconoce el valor de centros como ITENE, sino que los respalda con recursos y apoyo económico porque representan una inversión segura en el futuro productivo y tecnológico de la Comunitat Valenciana".

Así, ha señalado que la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, "anunció el pasado mes de abril que el Consell contempla para 2025 un presupuesto de 4,5 millones de euros para ITENE al objeto de facilitar la transferencia efectiva de los resultados de I+D a las empresas valencianas".

LA INNOVACIÓN COMO "CLAVE" DE LA RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, Gan Pampols, quien también se ha reunido con los directivos de ITENE, ha apostado por la innovación como "vector clave" en el proceso de reconstrucción.

En este sentido, ha destacado la "importancia" de "conectar la investigación y la innovación con las empresas" y ha detallado que algunas medidas del Plan Endavant, como las ayudas a la digitalización, a la ciberseguridad, a la formación o la apuesta por la simplificación administrativa, "permitirán avanzar hacia este objetivo".

El vicepresidente ha afirmado que la colaboración público-privada es "esencial" para impulsar el desarrollo de polos tecnológicos y de sectores emergentes como la biotecnología o la investigación espacial, que "faciliten que el talento que produce la Comunitat Valenciana se quede aquí".