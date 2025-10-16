La Generalitat subvenciona con 60.000 euros la restauración exterior del ábside de la Catedral de Valencia

Cultura apoya la restauración exterior del ábside de la Catedral de Valencia para proteger las pinturas de los ángeles músicos de las humedades - GVA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha destinado una subvención de 60.000 euros a la Catedral de Valencia para apoyar la puesta en marcha de las obras de restauración de la cubierta y fachadas del ábside, que protegerán las pinturas de los Ángeles Músicos frente a humedades.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, acompañada por la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, han visitado este jueves la seo para comprobar la marcha de este proyecto, promovido y ejecutado por la Catedral, que permitirá revertir los daños ocasionados por la humedad y reforzar la protección de este espacio para evitar la entrada de agua de lluvia de exterior, según ha indicado la adminsitración autonómica en un comunicado.

Tébar ha explicado que apoyan la realización de esta actuación a través de la línea de subvenciones plurianuales que concede la Conselleria para la conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, "un pilar fundamental del Plan Restaura de la Generalitat, cuyo objetivo es la modernización, conservación y restauración del rico patrimonio cultural valenciano".

La primera etapa de la intervención se está llevando a cabo en la parte exterior de las fachadas y cubiertas del ábside, con el objetivo es evitar la acción negativa de la humedad por lluvia y ambiente exterior y mejorar las condiciones de impermeabilización, evitando así los daños en las propias estructuras arquitectónicas y también sobre las pinturas de los Ángeles Músicos.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo destina a esta actuación una ayuda de 60.644 euros.

Los trabajos previos han permitido comprobar que el origen de las humedades está en los agrietamientos de la parte superior de las fachadas (claves de los ventanales) y en la zona perimetral exterior de la cubierta, donde se ubican gárgolas, albardilla superior y albardilla inferior en su encuentro con la plementería, que es donde se centrarán los trabajos.

Una vez finalizada la intervención estructural, se garantizarán las condiciones ideales para restaurar las valiosas pinturas renacentistas de la bóveda y muros interiores se iniciará la segunda fase, en el interior, que permitirá la restauración de las pinturas que se han visto dañadas por la humedad, la conservación de las pinturas de los ángeles músicos y la aplicación de técnicas preventivas que mejoren su conservación.

Estas obras se suman al proyecto autorizado por Cultura para adecuar la fachada que da a la calle Miguelete, que incluye mejoras en drenaje, seguridad y conservación patrimonial.

En concreto, esta actuación tiene como objetivo la reducción de la humedad en los muros, mejorar el drenaje y recuperación de una salida histórica desde la Torre del Miguelete. Además, se incorporará un nuevo pavimento estanco pero transpirable, y un sistema de drenaje perimetral que redirigirá el agua de lluvia hacia la red de alcantarillado.

La actuación también incluye la instalación de una verja metálica, inspirada en la ya existente en el tramo de acceso a la torre del Miguelete, para minimizar el impacto visual, que aportará seguridad sin afectar la estética del conjunto.

La Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia está calificada como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento y está inscrita en el Catálogo de Protección del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella de València.