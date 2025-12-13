La Generalitat suspende las actividades culturales este domingo ante la alerta roja por lluvias

Archivo - Imagen de archivo del Museo de Bellas Artes de València - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los organismos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han suspendido las actividades culturales previstas para este domingo ante el nivel de alertas roja y naranja en la Comunitat Valenciana.

Siguiendo las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Centre del Carmen y el IVAM permanecerán cerrados este domingo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, el IVC suspende su actividad escénica programada en el Teatro Rialto y el Teatro Principal, así como las dos sesiones cinematográficas de la Filmoteca. En concreto, queda suspendida la obra de circo 'Tenet' en el Teatre Principal de València y la lectura dramatizada 'La platja dels alemanys' del ciclo Insula Dramataria Josep Lluís Sirera prevista en el Rialto.

Asimismo, como consecuencia de la alerta meteorológica se han pospuesto los recitales programados a cargo del Centre de Perfeccionament (Matins a Les Arts) y de la soprano Angel Blue (Les Arts ès Lied). También en Les Arts se ha pospuesto el concierto de Manolo García de este domingo.

Por otra parte, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu cerrará este domingo el Monasterio de San Miguel de los Reyes y también el Conjunto Monumental de Sagunto. Con esta medida, se evitan desplazamientos también del personal de mantenimiento, limpieza y seguridad de estos espacios.

Desde Emergencias se ha solicitado la "máxima precaución" ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 12.00 horas de este domingo en todo el litoral de Valencia.

Además, el resto de la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.