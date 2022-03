La Generalitat tiene material para cargar 20 tráilers hacia Polonia y aprobará ayudas ante la crisis energética

Puig pedirá en la Conferencia de Presidentes una acción "más potente" de la UE para contener la subida de precios

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana dispone de material para cargar 20 tráilers hacia la zona de Polonia y está en marcha un decreto-ley para apoyar a todos los sectores afectados por la crisis energética.

En la sesión de control en Les Corts, Puig ha garantizado que el gobierno valenciano está comprometido tanto con la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados como con el impacto del conflicto en la economía. "En la medida de nuestras posibilidades, toda la capacidad que tenemos estará al servicio de las personas y empresas", ha aseverado en respuesta a Compromís, PP y Cs.

A nivel humanitario ha avanzado que los tres almacenes logísticos establecidos por la guerra tienen material para cargar 20 tráilers, que se enviarán progresivamente en función de las necesidades, y ha destacado que la Conselleria de Igualdad tiene dos convenios para el envío de medicamentos con un coste de 300.000 euros y que en 2022 hay 1,9 millones presupuestados para cooperación: "Este presupuesto es el que más va ayudar a las ONG".

Puig ha priorizado la acogida de refugiados, en la que trabaja la comisión mixta creada al respecto en 2015, ha anunciado que habrá una reunión con Delegación de Gobierno y ha puesto en valor la decisión de España de establecer uno de los centros de acogida en Alicante, además de defender que la Generalitat se mostró dispuesta a recibir desplazados "desde el primer día".

En materia económica, ha avanzado que este domingo 13 pedirá en la Conferencia de Presidentes de La Palma que haya una acción "mucho más potente" de la Unión Europea para poner límite a los precios de la energía mediante una intervención pública. De lo contrario ha advertido que será "imposible" salir de esta situación.

REFORMULAR PLANES DE AYUDA EUROPEA

Tras lamentar que la guerra haya estallado cuando la economía se recuperaba de la pandemia, ha abogado porque se reformulen los planes de ayuda de los fondos europeos para compensar la situación actual. En esta línea, ha asegurado que el decreto-ley de ayudas atenderá tanto la industria directamente afectada, la azulejera, como la agricultura y todos los sectores.

En cualquier caso, el presidente valenciano ha remarcado que la Generalitat "tiene sus limitaciones" y debe haber una acción conjunta entre el Gobierno y la UE para "parar como sea la guerra".

En su intervención, la síndica del PP, Mª José Catalá, ha advertido que ante los últimos ataques ordenados por Rusia, como el de un hospital infantil, no caben "titubeos ni equidistancia contra un dictador" ni que los socios del Gobierno "se anden con batallas infantiles" entre enviar o no armas a Ucrania. "No puede ponerse de perfil ante la equidistancia de Podemos con Putin", ha exigido.

Ximo Puig le ha contestado afirmando que la invasión rusa supone "la peor amenaza a la paz y a la estabilidad desde la Segunda Guerra Mundial", con lo que ha coincidido que "no cabe equidistancia". "Así lo ha entendido el gobierno y el pueblo valenciano", ha recalcado en alusión a la acogida de refugiados.

NO SOLO UCRANIA

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha recordado al también líder del PSPV y socio de gobierno que "siempre hay que estar al lado de los víctimas" y que hay más conflictos aparte de Ucrania como el de Palestina. Ha pedido menos geopolítica y "mucha más humanidad" y ha afeado el "buenismo" de algunos partidos de la oposición que se negaron en el pasado a acoger refugiados.

También ha lanzado tres propuestas para frenar la crisis energética, al considerar que la respuesta del Gobierno no es suficiente: blindar por ley que ninguna familia se quede sin luz, establecer una renta mínima energética como en Austria y potenciar desde la Generalitat el autoconsumo. Y ha garantizado que su coalición será firme en defender la reforma de la financiación autonómica que "tanto necesitamos y necesitaremos".

En su respuesta, el 'president' ha reconocido que hay otros conflictos en el mundo, pero el de Ucrania "está mucho más cerca y afecta más directamente". "Pero cualquier persona del mundo debe estar siempre al lado de las víctimas y no de los agresores", ha reivindicado.

Y como réplica a Cs, que se ha quejado de que Podemos se posicione "con los extremos", Puig ha insistido en que no hay "ningún tipo de duda" en la respuesta a la guerra. "Si hay un momento que exige unidad, desde luego es este, porque lo que nos viene encima es muy difícil de gestionar", ha aseverado, y ha apelado a la unidad de los partidos para evitar la crispación y los problemas de convivencia.

CS PIDE A PUIG QUE SE ALEJE DE LOS "EXTREMOS" DE PODEM

En su pregunta, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha denunciado que tanto Vox como Podemos representan los "extremos" y ha acusado a PP y PSOE de dar alas a cada una de estas formaciones, respectivamente. También ha advertido a Puig que "es incomprensible que tenga en su gobierno a partidos que aportan tano poco, que viven anclados en el pasado y son felices viviendo en la trinchera". "Solo depende de usted", le ha dicho.

También ha acusado a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (EUPV), de tachar de "aberrante" que ondeara en los colegios la bandera española, que ha subido a la tribuna para defender que "representa todos los valores y derechos democráticos".

Ximo Puig le ha replicado que la Generalitat cumple el Estatut d'Autonomia y la Constitución y por eso las banderas valenciana y española ondean en todos los edificios públicos sin "ninguna actuación de rechazo".

Así, aunque ha reconocido que "personalmente puede haber personas que le tengan más afecto o desafecto", ha advertido que "las guerras de banderas tuvieron un efecto muy pernicioso en la historia de la humanidad". "Tenemos un autogobierno potente y una sociedad decente", ha zanjado.

Y en respuesta a las mismas críticas de Cs, la consellera Garijo ha defendido que no le pareció "normal" que se debatiera la presencia de banderas en centros escolares mediante una moción de Vox en el Ayuntamiento de Vila-real (Castellón), además de denunciar los "insultos" que ha sufrido durante esta semana.

Además, ha acusado a la oposición de volver a hablar de banderas en lugar de "lo que está pasando en las escuelas" y ha señalado a Cs que "su consejero de Educación en Andalucía dedicó 5,4 millones a un campo de fútbol". "Os invito a visitar las banderas de mi Conselleria, podéis llevar un metro", ha espetado.