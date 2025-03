Generalitat trabaja en un mapa para saber cuántas personas que viven en fincas con ascensores dañados necesitan realojo

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana está trabajando en la definición de un mapa para saber cuántas personas que viven en fincas con ascensores dañados por la dana necesitan realojo, según ha avanzado la vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.

"Estamos intentando tener ese mapa para saber qué personas pudieran necesitar realojo. Lo dijo el vicepresidente el viernes y seguimos ofreciéndonos desde la Consellería a poder realojar a aquellas personas que lo necesiten. Pero hay muchas familias que no quieren salir de sus domicilios", ha dicho.

Y a este respecto, ha apuntado: "Fíjese que una de las ayudas que ofrece el Consell desde el principio son los 800 euros para alquiler durante 12 meses. Y hay muy pocas peticiones de estos alquileres, porque los afectados se quieren quedar en sus municipios y en esos municipios no hay alquileres", ha puesto como ejemplo.

Desde el Consell trabajan para determinar cuántas personas hay afectadas por estos daños en ascensores y mantiene reuniones con algunos colectivos o entidades como Cermi Cruz Roja o, incluso, la UME, para determinarlo.

Y en este sentido ha apuntado: "Hemos hablado con los administradores de fincas para que nos hagan, a través de los propios administradores, un cálculo de cuántas personas pueden estar afectadas del nivel de las fincas, de las edades, de las condiciones de las familias". Sin embargo, por el momento no disponen del número exacto.

"Nosotros hemos realojado en residencias a personas mayores que estaban en algunas viviendas con problemas afectados por la dana. También estamos ofreciendo a través de los Servicios Sociales municipales esta posibilidad.

Además de ofrecer realojos, están asegurando a los vecinos que les llegue la alimentación y los servicios que necesitan. Por otro lado, la vicepresidenta ha enviado una carta al Consorcio para que realice los pagos a las comunidades de propietarios "porque en muchas ocasiones los ascensores no se arreglan porque hay falta de piezas, otras por personal y, en otras ocasiones, porque las comunidades de vecinos necesitan saber cuánto les va a pagar el Consorcio para poder poner en marcha ese proceso de solucionar el problema de los ascensores".

ACTIVIDAD JUDICIAL

Por otro lado, Camarero, preguntada por el recurso de la exconsellera Salomé Pradas contra el auto de la jueza de la dana que le ha citado a declarar como investigada y en la que alude a que es una "cabeza de turco", la vicepresidenta ha dicho que no valora instrucciones judiciales aunque ha apuntado: "Creo que en el mismo recurso hace referencia a otra administración y a la Confederación Hidrográfica".

Por otro lado, interpelada por el auto de la jueza del pasado viernes en el que se insiste en la inexplicable ausencia de respuesta de la Generalitat y en que ésta conocía que desde las 17.10 horas el barranco se desbordaba, ha dicho: "Sobre autos no hacemos valoración. Estamos en periodo de instrucción".

No obstante ha recordado que el Cecopi está compuesto más de una veintena de personas y ha señalado: "Todo el mundo que ha tenido algo que decir ha señalado que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo. Sí se habló de la presa de Forata, que es la que dio lugar al envío del ES Alert", ha aseverado.

Por último, Camarero, preguntada por las manifestaciones de algunos familiares de víctimas que estaban en la residencia de Paiporta cuando se registró la dana y que aseguran que no se siguieron protocolos, la vicepresidenta ha manifestado que la Conselleria mandó el protocolo de inundaciones y todas las residencias lo conocían. "Lo que sucedió en Paiporta, no en la residencia, fue una riada, y por tanto ante eso no hay protocolo posible. No caía ni una gota", ha recordado tras poner en valor el trabajo "ingente" de los profesionales de los servicios sociales, residencias y centros que "ese día salvaron muchas vidas".