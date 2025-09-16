La Generalitat "ultima" un plan para el "verdadero desarrollo" del coche eléctrico en la Comunitat Valenciana - GVA

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Minas de la Generalitat, Manuel Argüelles, ha avanzado que Ivace+i Energía está "ultimando" un "plan de fomento del vehículo eléctrico e implantación de puntos de recarga, que "fijará los objetivos y líneas de acción concretas para los próximos años", con el fin de alcanzar "un verdadero desarrollo de la movilidad eléctrica" en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado este martes en la puesta en marcha de una nueva estación de recarga ultrarrápida de la empresa Zunder, en el término municipal de Cox (Alicante), que se ha realizado coincidiendo con la Semana de la Movilidad Europea, según ha informado el Consell en un comunicado.

Argüelles ha destacado el "firme compromiso" de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo con "impulsar de manera real y efectiva una red mallada de puntos de recarga de vehículos eléctricos" en esta autonomía y ha añadido que "la movilidad eléctrica es fundamental para la Generalitat y constituye uno de los 14 ejes de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana".

El representante del Consell ha incidido en que la Generalitat ha impulsado modificaciones normativas "para acelerar la tramitación administrativa de las instalaciones eléctricas, entre ellas los puntos de recarga, para simplificar y reducir plazos para su autorización".

"NUEVAS MEDIDAS"

Asimismo, ha señalado que "se están preparando nuevas medidas orientadas a eliminar trabas burocráticas, con el objetivo de facilitar un despliegue más ágil y eficaz de la infraestructura eléctrica de recarga en todo el territorio valenciano".

Para el director general, la movilidad "es sin duda un pilar fundamental en la transición hacia un nuevo modelo energético descarbonizado" y la estrategia de la Conselleria "pasa por apoyar las iniciativas que den prioridad a las maneras de transporte más limpias y eficientes, en especial la movilidad eléctrica".

Y ha apuntado que "en apenas unos años" se ha multiplicado "por cuatro" el número de puntos de recarga públicos y que en la actualidad hay "más de 3.700 repartidos por todo el territorio". "Nos convierte en una de las comunidades más avanzadas de España en este ámbito", ha valorado.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de "intensificar significativamente" el desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica, porque "es imprescindible y clave para lograr el despegue real de la movilidad eléctrica contar con una red potente y fiable de puntos de recarga que garantice seguridad y confianza a los usuarios", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Tal como ha señalado, el transporte es el sector que más energía consume en la Comunitat Valenciana y casi todo ese consumo depende del petróleo. Por ello, ha aseverado que "resulta clave implementar políticas activas que promuevan una forma de movilidad más respetuosa con el medio ambiente y sostenible a largo plazo".

En esta línea, Ivace+i, que depende de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, ha destinado hasta la fecha un total de cien millones de euros para facilitar la compra de 18.172 vehículos eléctricos y la implantación de 8.600 puntos de recarga, en el marco del Plan Moves III.

Además, en el marco del nuevo Moves 2025, se destinan 8,52 millones de euros para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga y 31,97 millones para la adquisición de vehículos eléctricos, "facilitando así que cada vez más personas puedan sumarse a esta transición".

CARGA "ULTRARRÁPIDA" EN COX

La estación de Cox se localiza en un "punto privilegiado" de la autovía A-7, concretamente en la salida 538, "una de las secciones con mayor flujo de circulación en la zona". Este tramo registra una intensidad media diaria cercana a los 45.000 vehículos, de los que unos 36.500 corresponden a automóviles ligeros.

La nueva estación cuenta con ocho conectores de hasta 400 kilovatios de potencia, lo que permite una "carga ultrarrápida, adaptada a las necesidades de los usuarios de vehículo eléctrico que transitan por una de las carreteras más concurridas de la región".

"Con su puesta en servicio se refuerza la conexión entre la Comunitat Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia, garantizando desplazamientos de largo recorrido en el eje mediterráneo", ha destacado el Consell.

Y ha zanjado: "La notable concentración de tráfico, unida al incremento progresivo del número de vehículos eléctricos e híbridos en la Comunitat Valenciana, consolida a esta nueva instalación como un elemento esencial para promover la movilidad sostenible".