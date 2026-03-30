La geolocalización de unos auriculares permite detener a un hombre que había robado a turistas en València

La geolocalización de unos auriculares consigue detener a un hombre que había robado a turistas - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La geolocalización de unos auriculares ha permitido a la Policía Local de València detener a un hombre que horas antes había robado a turistas el equipaje y objetos de valor del interior de un vehículo, según han informado fuentes municipales. La "rápida" actuación policial ha conseguido recuperar la totalidad de las pertenencias que habían sido sustraídas.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.45 horas del pasado sábado en la zona marítima de la ciudad, cuando unos turistas alertaron a la Policía tras descubrir que les habían fracturado la ventanilla fija trasera izquierda de su vehículo de alquiler y le habían sustraído todas sus pertenencias del interior.

En concreto, entre los objetos robados se encontraban ocho bolsas y maletas con ropa, un ordenador portátil, dos auriculares, una cámara, documentación personal, gafas de sol y un par de pendientes de oro.

La geolocalización activa de los AirPods ha resultado "clave", al permitir a los agentes seguir en tiempo real el dispositivo en su recorrido por diferentes calles de la ciudad. Gracias a esta información, varias patrullas han coordinado un dispositivo que ha culminado en la calle Bilbao, donde han localizado un coche sospechoso estacionado y observado cómo un hombre accedía al mismo.

Tras identificarle e inspeccionar el turismo, los agentes han localizado en el maletero del mismo todas las pertenencias sustraídas a los turistas, que posteriormente han sido "perfectamente reconocidas" por las víctimas.

Por estos hechos, el presunto autor ha sido detenido acusado de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y ha sido trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

Fuentes municipales han destacado que esta actuación "rápida y coordinada" ha permitido "cerrar el caso en cuestión de horas y devolver todos los efectos a sus propietarios".