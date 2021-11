Giner (Cs) lamenta que el Observatorio de Ocio y Turismo "ha estado en la nevera" desde su creación hace dos años

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha lamentado que el Observatorio de Ocio y Turismo "ha estado en la nevera" desde su creación hace dos años, ha exigido la puesta en marcha "efectiva" de la organización y ha reclamado al respecto la necesidad de que existan mesas de conversación del consistorio con "todos los agentes implicados y afectados", algo que "no se está produciendo".

Giner ha exigido al alcalde, Joan Ribó, que ponga en marcha el Observatorio para "solucionar el problema del ruido, del descanso y del botellón" y pedirá "explicaciones" a Ribó durante el Consejo Social de la Ciudad sobre la "falta de actividad" del Observatorio de Ocio y Turismo. "Exigimos la puesta en marcha de este observatorio para el diálogo que consideramos muy necesario", ha incidido en un comunicado.

El portavoz de Cs ha remarcado que el observatorio se creó hace dos años pero "ha estado en la nevera, no ha estado operativo". Desde su partido "no entienden" que no esté siendo "un instrumento para resolver los problemas". "El diálogo y la conversación es lo mejor que puede existir", ha afirmado Giner.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos en el consistorio ha pedido conocer quiénes constituyen ese observatorio. "El Ayuntamiento debe ser lo más generoso posible y aumentar al máximo el número de agentes y colaboradores que participan", ha defendido.

Finalmente, ha manifestado que en el Consejo Social de la Ciudad su partido va a solicitar la creación de la Oficina Única del Dependiente, y que los jóvenes "tengan representación en el consejo".