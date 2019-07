Giner exige que Tello no tenga competencias en Cultura:"La clausura del Palau es la gota que colma el vaso"

Publicado 04/07/2019 15:08:58 CET

Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València ha exigido al alcalde, Joan Ribó, que la concejal Gloria Tello no vuelva a tener, esta legislatura, competencias en la delegación de Cultura, y ha argumentado que la clausura del Palau de la Música tras la caída de parte del techo de la Sala Rodrigo es "la gota que colma el vaso".

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha recordado que su grupo municipal ha pedido la dimisión de la concejala de Compromís encargada de Cultura en anterior mandato en dos ocasiones, por "la deriva del centro de animales de Benimàmet y del museo de la Almoina".

El portavoz 'naranja' ha recordado que la clausura del Palau de la Música "es la gota que colma el vaso". "La Casa Museo de Blasco Ibáñez no tiene director desde hace dos meses y no hay jefe de museos en el Ayuntamiento desde abril. La cultura valenciana no puede estar en manos de Gloria Tello", ha criticado.

Giner ha denunciado, en un comunicado, la "dejadez" con la que, en su opinión, el gobierno municipal ha llevado los asuntos referentes al mantenimiento del Palau de la Música.

"Joan Ribó, sólo presupuestó 6.000 euros para el mantenimiento y un euro para inversión Palau de la Música en 2019, obviando que el edificio se estaba degradando por momentos con la caída del trencadís y el techo de la sala Iturbi", ha explicado.

Por último, el portavoz de Cs ha anunciado que mañana se reunirá con el Comité de Empresa de la institución.