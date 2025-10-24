El Gobierno activa el Visor InfoDana para conocer "al detalle" los avances de la reconstrucción

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (3i), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (2d), durante la presentación del ‘Visor DANA’, en la Delegación del Gobierno - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha puesto en marcha el Visor web InfoDANA Recuperación, una herramienta que se puede usar desde este viernes y permite a la ciudadanía conocer "al detalle" los avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y días posteriores.

Así lo ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una presentación este viernes por la tarde en Delegación de Gobierno acompañado por la ministra de Ciencia, Diana Morant; la comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Este instrumento interactivo de transparencia, impulsado desde el Ministerio y coordinado entre el comisionado para la Reconstrucción y la empresa Tragsa, ofrece la posibilidad de explorar sobre el mapa, municipio a municipio, los fondos del Gobierno que ya han sido transferidos a empresas, autónomos, particulares y resto de administraciones públicas. También se pueden ver las partidas ya ejecutadas o en ejecución gestionadas directamente por el Gobierno para la recuperación de las zonas afectadas.

En la actualidad, todos los fondos que figuran en el visor suman una cantidad de 6.992 millones de euros. Aunque la cifra total, si se añaden las líneas de avales y otras ayudas que no pueden ser disgregadas por municipios, supera ya los 8.000 millones de euros, según el Gobierno.

Esta herramienta permite, de una forma fácil e intuitiva, ver dónde se han invertido todos esos recursos gracias a un mapa interactivo que aporta datos geolocalizados y de forma pormenorizada de las inversiones del Estado.

Se trata de una herramienta de transparencia que ya se había presentado con anterioridad ante los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados. La información se puede consultar de manera general o disgregada (por municipios) por medio de un sencillo menú y cuyos datos se actualizarán de forma periódica, con la incorporación de material audiovisual sobre los proyectos llevados a cabo.

Cada actuación está geolocalizada y contiene información sobre las inversiones, en áreas como infraestructuras, atención a personas afectadas, ciclo del agua, apoyo a empresas y autónomos o las ayudas al sector primario.

IMÁGENES DE SATÉLITE DEL ANTES Y DESPUÉS

Además, se han añadido imágenes de satélite de antes y después de la dana que permiten comprobar el impacto que tuvo este fenómeno extremo sobre el paisaje y las infraestructuras.

El visor incorporará una tercera ortofoto cuando la reconstrucción esté completa, con el objetivo de reflejar todo el proceso de cambio logrado con la reconstrucción.

Por otro lado, la herramienta permite acceder a actuaciones de carácter supramunicipal, como las obras en infraestructuras clave, líneas de Cercanías o entornos naturales de especial relevancia, entre ellos la AP-7 o el Parque Natural de l'Albufera de València.

InfoDANA Recuperación está disponible en 'app' y dispositivos móviles y en el enlace 'https://infodanarecuperacion.es/visor/'.