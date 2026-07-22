El Gobierno analizará la aplicación de la ‘prioridad nacional’ en la Comunitat Valenciana para recurrirla al TC

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras el pleno de presupuestos en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha anunciado que el Gobierno estudiará la aplicación de la ‘prioridad nacional’, tras su inclusión en los presupuestos de la Generalitat aprobados este miércoles, para recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) “si efectivamente se produce discriminación de unos ciudadanos frente a otros”. Además, ha explicado que analizarán el “impacto social” de este concepto en el acceso a la vivienda y en las ayudas sociales.

“Hoy es un mal día para la Comunitat Valenciana porque el Consell ha decidido dejar de considerar valencianos a quienes viven, trabajan, estudian y contribuyen cada día a esta tierra únicamente por su origen”, ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts, donde se han aprobado los presupuestos autonómicos para 2026 con los votos de PP y Vox.

La 'prioridad nacional', que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, queda incluida en las cuentas gracias al apoyo del PP a enmiendas como establecer una "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana o garantizar el acceso a la vivienda en base a este principio, "adecuado a la legalidad vigente".

Morant ha lamentado la Comunitat será “el primer territorio donde se aplicará la llamada ‘prioridad nacional’”, una medida que ha advertido que “rompe el principio de igualdad y excluye a miles de personas que forman parte de la sociedad valenciana”.

Por eso ha denunciado que estos son “los peores presupuestos de la historia de la Comunitat Valenciana”, que ha definido como unas cuentas “racistas” por combinar “recortes en los servicios públicos con medidas que fomentan la discriminación”.

Tras defender que los valencianos “no representan” los valores que defiende Vox, ha avanzado que el PSPV y el Gobierno analizarán el alcance jurídico de la ‘prioridad nacional’ para comprobar si vulnera el principio constitucional de igualdad. También ha explicado que estudiarán “cómo aterriza esa medida” para recurrirla al TC “si supone una discriminación entre ciudadanos”.

La candidata socialista a la Generalitat ha insistido en que “los problemas de la Comunitat Valenciana no los provocan los inmigrantes, sino los recortes del PP” con “falta de camas hospitalarias, deterioro de centros educativos y sin una política de vivienda eficaz”.

"FEIJÓO DUDA DE LLORCA"

Y ha arremetido contra el ‘president’ Juanfran Pérez Llorca: “El problema en esta comunidad es un Partido Popular muy débil, porque en tres años de gobierno hemos pasado ya por dos presidentes y el segundo no ha sido elegido por los valencianos, sino por Abascal y por Feijóo”. “Y ahora mismo hasta Feijóo duda si Pérez Llorca es un buen presidente y si debería seguir siendo presidente a partir de 2027”, ha agregado.

Frente a ello, Morant ha reiterado que, aunque “el problema es este Consell”, también “existe una alternativa” en la que ha garantizado que seguirán trabajando los socialistas para “representar a todos los valencianos y valencianas, sin excluir a nadie”, ha concluido.