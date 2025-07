El gobierno de Barcala defiende su gestión para atender a 49.000 personas en los servicios sociales de Alicante en 2024

El PSPV pide "más medios" ante una "pobreza creciente" en la ciudad y alerta de que "se triplican los barrios que necesitan ayuda"

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha defendido este miércoles la movilización de recursos y la gestión de los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Bienestar Social, que el año pasado atendió a más de 49.000 personas en los centros de atención primaria y dispuso 132.236 recursos como ayudas económicas, prestaciones no dinerarias, programas de inclusión y servicios especializados.

Así se recoge en la memoria e informe del 2024 de esta área enmarcada en la Concejalía que dirige la edil Begoña León, desde la que han puesto en valor el trabajo desarrollado "en un año marcado por importantes retos y transformaciones sociales".

Según han señalado fuentes del equipo de gobierno a Europa Press, los servicios sociales municipales "intensificaron" el año pasado su "labor de acompañamiento, inclusión y atención a las personas en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, recuerdan que "la ciudad ha experimentado un importante crecimiento demográfico, con un notable aumento de la diversidad cultural y una mayor presión sobre los recursos sociales en determinados barrios".

En esta línea, han apuntado que, "para hacer frente a esta realidad, se ha reforzado la estructura profesional", con 362 profesionales, "y se han desarrollado actuaciones específicas en cada zona básica de atención, desde la acogida urgente hasta la inserción sociolaboral".

De hecho, el gobierno local ha destacado, entre los "avances más destacados" del ejercicio anterior, "la gestión de más de 2,1 millones de euros en ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas" y "la atención integral a 2.868 personas sin hogar a través de diferentes dispositivos y programas".

También "la implementación de 1.234 itinerarios sociolaborales, fomentando la autonomía personal y la empleabilidad"; "la emisión de 4.827 informes de vulnerabilidad, clave para garantizar el acceso a recursos esenciales como vivienda o empleo", y "la activación de planes de respuesta inmediata ante situaciones de urgencia social las 24 horas del día".

Desde el ejecutivo alicantino han resaltado que "una de las principales fortalezas de la memoria desarrollada por Bienestar Social en Alicante es la incorporación de análisis territorializados y la evaluación de indicadores clave".

EL PP DESTACA SU "DIAGNÓSTICO COMPLETO"

Al respecto, las mismas fuentes han señalado que el informe social de 2024 incluye un "completo diagnóstico" sobre la situación demográfica, el índice de dependencia, los perfiles de vulnerabilidad, la evolución de la exclusión social y el impacto de las migraciones internas e internacionales.

"Estos datos han sido fundamentales para diseñar intervenciones ajustadas a la realidad de cada barrio, con especial atención a aquellos que concentran mayores niveles de demanda", ha enfatizado el gobierno local.

Y han apuntado que "la recogida y análisis de indicadores permite planificar con visión de futuro, orientar recursos de manera eficaz y fundamentar nuevas estrategias en evidencia técnica", ya que, "gracias a ello, se está trabajando ya en nuevas líneas de actuación, como el refuerzo de la intervención comunitaria, los servicios de proximidad, los recursos residenciales y el acompañamiento en procesos de autonomía".

"La planificación social se basa en una comprensión actualizada y realista de la situación de la ciudad, utilizando herramientas que permiten mejorar constantemente. Esto nos ayuda a ofrecer respuestas más rápidas, coordinadas y eficaces a las necesidades de la población", han agregado fuentes municipales.

Desde la Concejalía de Bienestar Social han asegurado que siguen apostando por una "política pública próxima, innovadora y transformadora, que no solo atiende, sino que previene, capacita y empodera", que "coloca a las personas en el centro" y "asume los servicios sociales como un derecho, no como una ayuda puntual".

"Alicante continúa avanzando hacia un modelo de bienestar social basado en la equidad, la calidad en la atención, la participación comunitaria y la mejora continua", han sentenciado desde el ejecutivo del alcalde Luis Barcala.

EL PSPV PIDE "MÁS MEDIOS"

Por su parte, el PSPV ha reclamado al equipo de gobierno "más medios" para "hacer frente a la creciente demanda de peticiones de ayuda de personas que se dirigen a los servicios sociales para satisfacer sus necesidades básicas".

Sobre el informe de Bienestar Social, el grupo socialista ha alertado de que "se ha triplicado el número de barrios que concentran cifras elevadas de solicitudes de atención" y han recordado que si "en 2002 solo dos barrios superaban las 2.000 personas atendidas, en 2024 la situación se extiende a seis barrios: Los Ángeles, Campoamor, Pla del Bon Repós, Carolinas Altas, Virgen del Remedio y Juan XXIII, con casos en los que hasta el 48 por ciento de la población residente precisa de ayuda".

"De hecho, se destaca que en 2024 todos los barrios, en mayor o menor medida, han visto aumentar el número de personas que se dirigen a los servicios sociales, a excepción de Altozano-Conde Lumiares", ha apuntado el PSPV en un comunicado.

La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha defendido que, "ante el aumento generalizado de situaciones de pobreza en la práctica totalidad de barrios de Alicante", es necesario "repensar el plan de acción existente e implementar cambios".

"No se trata solo de ayudar, sino de garantizar una vida digna y autónoma a quienes más lo necesitan", ha apuntado Barceló, quien ha señalado que "el informe de la Concejalía de Servicios Sociales presenta una gran debilidad" y "no incluye ningún tipo de evaluación de impacto" porque "no se ofrecen datos sobre la mejora real en la vida de las personas atendidas ni sobre cuántas han salido de situaciones de exclusión".

Además, ha destacado que "tampoco se detalla la situación de saturación de servicios, tiempos de espera, ni se recoge el malestar creciente de los profesionales por la sobrecarga estructural". A esto ha sumado una "falta de enfoque de derechos, donde las personas atendidas son vistas como usuarias pasivas y no como sujetos activos con voz y dignidad".

"Cuestionamos igualmente la fragmentación de programas, pues no existe una estrategia integral de intervención social que conecte empleo, salud mental, vivienda, familia y comunidad. La intervención sigue anclada en un modelo asistencial, con fuerte dependencia de fondos externos como los Next Generation y sin garantías de continuidad estructural", ha aseverado.

"NO EXISTE UNA HOJA DE RUTA"

Según Barceló, "no existe una hoja de ruta" que garantice la continuidad de este servicio "más allá de la coyuntura", al tiempo que ha pedido "mecanismos reales de participación ciudadana" y "escucha activa" hacia las reivindicaciones de entidades sociales, "que son claves".

En la misma línea, el edil socialista Emilio Ruiz ha criticado que "el modelo de la Concejalía de Servicios Sociales trabaja con una planificación fragmentada poco ambiciosa, sin una visión integral del bienestar comunitario ni una idea decidida de la necesidad de acometer una transformación social".

"El informe admite que la ciudad crece significativamente en población y diversidad, pero también en desigualdad y necesidades, por lo que el principal grupo de la oposición critica que no exista una planificación integral para responder a ello, ya que el aumento de población no se ha traducido en una adaptación proporcional de los servicios públicos ni de los instrumentos de acción", ha añadido Ruiz.