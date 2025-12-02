El gobierno de Barcala, "a disposición" de Pérez Llorca para "seguir trabajando" en proyectos para Alicante

El nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha asegurado que "desde ya" el consistorio que dirige el alcalde Luis Barcala "se pone a disposición" del nuevo 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, para "seguir trabajando estrecha y conjuntamente" en proyectos que "impulsa" la administración autonómica en la ciudad.

Así lo ha destacado este martes la concejala en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano ejecutivo municipal, donde también ha felicitado a Pérez Llorca por su toma de posesión en Les Corts como octavo jefe del Consell. El primer edil alicantino ha asistido al acto celebrado en el parlamento valenciano.

"El Ayuntamiento de Alicante se pone desde ya a disposición del nuevo jefe del Consell para seguir trabajando estrecha y conjuntamente en todos los proyectos que impulsa la Generalitat para la transformación urbana de nuestra ciudad y la mejora de los servicios esenciales para nuestros vecinos", ha manifestado.

En esta línea, Cutanda ha resaltado que la Generalitat ha promovido "millones de inversión" en la ciudad para distintos proyectos, al tiempo que ha apuntado que el gobierno local espera que "todos" se lleven a cabo.