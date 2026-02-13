El gobierno de Catalá remarca que habrá "multas a los puteros" en la Ordenanza de Convivencia

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, en una rueda de prensa posterior a una Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha remarcado este viernes que en la Ordenanza de Convivencia en la que trabaja el consistorio habrá "multas a los puteros".

De este modo lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, preguntado por la denuncia lanzada desde la Federació d'Associacions Veïnals de València ante "el repunte de la explotación sexual detectado en el núcleo urbano" de la capital valenciana y por si el consistorio se plantea una nueva ordenanza sobre esa actividad.

"Estamos hablando de una cuestión puntual" en la que, "desde luego, el Ayuntamiento de València está trabajando y abordando también desde la Policía Local", ha indicado el concejal. "Saben que desde el Ayuntamiento de València se está trabajando ya en una Ordenanza de Convivencia" que "contemplará multas a los puteros, así de claro", ha resaltado.

Juan Carlos Caballero ha asegurado que "ya se está trabajando" en esa ordenanza "por parte del servicio correspondiente, el dependiente del concejal Jesús Carbonell --edil responsable de Policía Local". El edil portavoz ha señalado que es Carbonell "quien está impulsando" ese documento "y está trabajando" en él.

"Por tanto, lo que va a hacer el Ayuntamiento de València en la Ordenanza de Convivencia es multar a los puteros, es perseguir a la gente que consume ese tipo de servicios", ha insistido el también portavoz del PP en este consistorio.

"QUIEN CONSUME ESE TIPO DE SERVICIOS SEXUALES"

El concejal ha afirmado también durante su respuesta que "la mejor garantía para combatir la prostitución en la ciudad de València es que el señor José Luis Ábalos --el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE-- siga en la cárcel". "Porque es especialmente quien consume ese tipo de servicios sexuales", ha apostillado Juan Carlos Caballero.

Este mismo viernes, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha propuesto a la alcaldesa de la capital valenciana un "gran pacto" para sacar adelante una ordenanza de prostitución que sea "claramente abolicionista", que "multe a los puteros" y que "proteja a las mujeres".