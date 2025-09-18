El Gobierno confirma la ampliación del aeropuerto de Valencia y anuncia 1.154 millones de inversión en Alicante-Elche

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031, celebrada en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - Joaquín P.Reina - Europa Press

El Gobierno de España ha confirmado la ampliación del aeropuerto de Valencia, aunque de momento no ha concretado cifras para esta actuación, y ha anunciado que destinará 1.154 millones para abordar distintos trabajos en el de Alicante-Elche Miguel Hernández entre 2027 y 2031.

Así se desprende de la propuesta del plan de inversiones por un conjunto de 13.000 millones de euros en las terminales que gestiona Aena en toda España, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para ese periodo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presentado el planteamiento este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, ha destacado que se trata de la "mayor" inyección de las últimas décadas en la red de la empresa para que las instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda".

En concreto, según la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena de la que se ha informado en un comunicado, las actuaciones en la terminal del aeropuerto de Valencia, para las que no se ha concretado una cifra, no solo corresponden a su ampliación, sino también a la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología y puertas de embarque conectadas por pasarela. También se realizarán trabajos en los aparcamientos y en los accesos.

Igualmente, se contemplan 1.154 millones de euros de inversión total en el de Alicante-Elche Miguel Hernández. Aquí, las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. Se prevé que la superficie actual de la terminal se incremente en casi un 30 por ciento.

El plan también ve necesario intervenir en el edificio procesador "con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano". "Esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso", señala el Gobierno.

Del mismo modo, está previsto demoler la antigua terminal para, en esa zona, construir un nuevo dique para tráfico no Schengen, algo que se deriva "fundamentalmente" de "los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios". Estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.

MÁS "CAPACIDAD" Y "EFICIENCIA"

Además, en Alicante-Elche también se contemplan mejoras en las calles de rodaje en plataforma, que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves, y la construcción de una calle de salida "rápida" para "conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista".

"Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista", indica el Ejecutivo, que ha aclarado que, en cualquier caso, "todavía no ha comenzado la redacción del proyecto".

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha indicado que, de los más de 320 millones de pasajeros previstos a nivel nacional para 2025, uno de cada diez pasará por un aeropuerto de la Comunitat Valenciana, a la que se ha referido como uno de los "polos de desarrollo económico" del país.

Al acto de presentación también han asistido los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz.