El Gobierno impulsa un visor web para que informará "en tiempo real" del avance de la reconstrucción tras la dana

La Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana - GOBIERNO DE ESPAÑA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana --presidida este martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres-- impulsa un visor web dinámico que permitirá a la ciudadanía navegar sobre el mapa, municipio a municipio, y conocer en tiempo real el avance de la reconstrucción que está llevando a cabo el Gobierno en las zonas afectadas.

El Ejecutivo central, a través del Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, está culminando el desarrollo de esta herramienta de transparencia y comunicación, que puede usarse "de forma fácil e intuitiva" para explorar todas las acciones llevadas a cabo por los distintos ministerios implicados en la reconstrucción.

Con este visor, que se presentará en fechas próximas, se podrán conocer, por un lado, las inversiones en cada una de las poblaciones (con varios niveles de detalle) y, por otro, actuaciones de infraestructuras que afectan a varios municipios, con material audiovisual (la reparación de carreteras, vías férreas o parajes naturales), detalla el departamento que dirige Torres en un comunicado.

A la reunión de la Comisión Interministerial han acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Vivienda, Isabel Rodríguez; Economía, Carlos Cuerpo; Sanidad, Mónica García; Inclusión, Elma Saiz; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y Ciencia, Diana Morant.

Además, han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati; la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (de manera telemática); la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana, Zulima Pérez; la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; y el director general de la AGE en el Territorio, Agustín Torres.

El Gobierno de España subraya que ha movilizado 16.600 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, de los que ya ha abonado 6.252.754.320 euros. De las 453.295 solicitudes registradas, ya se ha finalizado el 73,81%.

En este mismo sentido, y a preguntas de los medios en una visita a la localidad de Catarroja, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha cifrado "en más de 3.800 millones de euros los que ya han recibido las familias a través del Consorcio de Compensación de Seguros para los vehículos y viviendas".

"Estamos a un nivel de pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por encima del 94%. Es un porcentaje muy alto pero sabemos que todavía tenemos que llegar al 100% y en eso vamos a estar, porque es verdad que eso sobre todo responde a las industrias más grandes que tienen dificultades con cuestiones relacionadas con el lucro cesante y con otras que lo hace más complejo. Pero nuestro objetivo es que lleguemos al 100% cuanto antes", ha aseverado.

BERNABÉ: "LA COLABORACIÓN QUE LOS CIUDADANOS NECESITAN"

Ha apuntado que el Ejecutivo está aportando "de forma directa con sus obras, pero también lo está haciendo para que otras administraciones como la Diputación de Valencia o como los propios ayuntamientos e, incluso, la Generalitat hayan llevado a cabo actuaciones de emergencia que ha pagado íntegramente el Gobierno de España".

"Esta es la colaboración que los ciudadanos necesitan, esta es la colaboración en la que estamos trabajando desde el Gobierno de España con toda la voluntad de que se materialicen todas las obras que estamos ya poniendo en marcha, también en coordinación con el resto de administraciones", ha concluido.