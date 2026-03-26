El Gobierno llevará a la Fiscalía el veto a las mujeres de la cofradía de Sagunto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a los medios, reunida con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto. - EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España llevará a la Fiscalía el veto a la participación de mujeres en la Cofradía de la Sangre de Sagunto (Valencia) porque es la "obligación, deber y responsabilidad" del Ministerio de Igualdad, "mantener el compromiso con una lucha justa, una lucha democrática, una lucha constitucional".

Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a los medios, tras reunirse con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto.

"Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque, efectivamente, aquí hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia", ha apuntado, para subrayar: Vamos a trasladarlo a la Fiscalía para que conozca y pueda abrir, en su caso, un expediente informativo sobre esta cuestión. También vamos a revisar cómo está inscrita esta cofradía en el registro de entidades religiosas".

Redondo ha manifestado que el Gobierno quiere saber "exactamente cómo se ha inscrito ese estatuto o si no existe inscripción registral". En su caso, ha añadido, "estaríamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta". Por lo tanto, el Ejecutivo va a insistir en esa regularización a través del registro de entidades religiosas, ha avanzado Redondo.

En cualquier caso, ha recordado que el Ejecutivo trabaja en la revocación de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional porque cree que "no es lo que merece la sociedad saguntina, no es lo que merece, desde luego, el conjunto amplísimo de ciudadanas y ciudadanos de Sagunto". "Estoy convencida de que --los saguntinos-- abrazan la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito de cualquiera de las manifestaciones vitales", ha abundado.

La ministra ha insistido en que el compromiso del Ministerio es "firme" con "estas personas que legítimamente están buscando la igualdad real y están peleando, no solamente por ellas, sino también por las generaciones futuras". "Estos reductos machistas no son admisibles y, desde luego, van a encontrar todo el apoyo en el Gobierno de España para seguir trabajando en favor de la igualdad real de oportunidades", ha enfatizado.

A su juicio, "estamos hablando de hermanas, de hijas, de nietas, que se ven discriminadas simplemente por el hecho de ser mujer". "En este momento histórico en España es imposible que podamos mirar hacia otro lado. Tenemos que afrontar esta realidad claramente discriminatoria", ha subrayado.

ABRAZAR LA IGUALDAD

En cualquier caso, Redondo ha puntualizado que "hay muchas cofradías que son del siglo XVI o XVII, de larguísima tradición" que, según ha recalcado, "la inmensa mayoría de las cofradías se han constitucionalizado y, por lo tanto, han abrazado la igualdad". "En todas esas cofradías, la vida de la cofradía se ha enriquecido, ha mejorado sustancialmente, se ha acomodado lógicamente a reglas que son democráticas, donde todas y todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos en todos los ámbitos", ha explicado.

Por lo tanto, ha añadido, "este ámbito no puede ser diferente y está al margen de lo que son los principios constitucionales básicos y la igualdad esencial, que supone que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y podamos disfrutar de las mismas oportunidades en cualquier ámbito de la vida".

Por ello, ha resaltado que "eso es lo mayoritario, es que son decenas, centenares de cofradías que van a salir a la calle y van a salir a la calle, además, en condiciones de igualdad".

"Tenemos sentencias, tenemos jurisprudencia, tenemos legislación y tenemos también lo que es la praxis de la inmensa mayoría de las cofradías que se han adaptado como debe ser y como tiene que ser en una sociedad democrática al principio de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, estamos pidiendo lo que ya se ha hecho en la inmensa mayoría de las cofradías en España en los últimos años", ha sentenciado.